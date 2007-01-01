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SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!» В ходе недавнего интервью для The Telegraph Sharon вновь коснулась темы измены мужа:



«Была далеко не одна женщина, их было шесть. Какой-то российский грёбаный подросток... Массажистка из Англии... Наша массажистка [в Лос-Анджелесе]... И потом наш повар. У него были женщины в разных странах. По сути, если ты женщина и подаёшь еду или просто мнёшь спину... Да поможет тебе Бог!»







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