NOCTURNAL BREED на Folter Records

NOCTURNAL BREED заключили соглашение с Folter Records, на котором на виниле состоится выход трех альбомов:
Aggressor (1997)
No Retreat ... No Surrender (1998)
The Tools of the Trade (2000)
Кроме того, лейбл выпустит немецкую версию "Whiskey Tapes". Колумбийская уже есть, мексиканская и польская на подходе. В диск входит двенадцать нереализованных треков и четыре эксклюзива для каждой страны.
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