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*Nocturnal Breed*



5 сен 2017 : 		 NOCTURNAL BREED на Folter Records

15 апр 2014 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED доступен для прослушивания

18 фев 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

21 янв 2014 : 		 Новая песня NOCTURNAL BREED

23 дек 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в марте

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом NOCTURNAL BREED выйдет в феврале

15 дек 2010 : 		 NOCTURNAL BREED покинул гитарист

29 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом доступен для прослушивания

13 июн 2007 : 		 NOCTURNAL BREED две новые песни в сети

2 янв 2007 : 		 NOCTURNAL BREED: Новые песни в онлайне

1 июл 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: Конкурс для творчески настроенных фэнов

15 июн 2006 : 		 NOCTURNAL BREED ушли с Painkiller Records

30 мар 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом отсрочен

9 фев 2006 : 		 NOCTURNAL BREED: новый альбом и мини-тур

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|||| 5 сен 2017

NOCTURNAL BREED на Folter Records

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NOCTURNAL BREED заключили соглашение с Folter Records, на котором на виниле состоится выход трех альбомов:

Aggressor (1997)
No Retreat ... No Surrender (1998)
The Tools of the Trade (2000)

Кроме того, лейбл выпустит немецкую версию "Whiskey Tapes". Колумбийская уже есть, мексиканская и польская на подходе. В диск входит двенадцать нереализованных треков и четыре эксклюзива для каждой страны.

NOCTURNAL BREED Ink Deal With Folter Records



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