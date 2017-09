5 сен 2017



NOCTURNAL BREED на Folter Records NOCTURNAL BREED заключили соглашение с Folter Records, на котором на виниле состоится выход трех альбомов:



Aggressor (1997)

No Retreat ... No Surrender (1998)

The Tools of the Trade (2000)



Кроме того, лейбл выпустит немецкую версию "Whiskey Tapes". Колумбийская уже есть, мексиканская и польская на подходе. В диск входит двенадцать нереализованных треков и четыре эксклюзива для каждой страны.







