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5 сен 2017
Музыканты INFERNÄL MÄJESTY в KREMLIN
Godz Ov War Productions объявили о сотрудничестве с группой KREMLIN, в состав которой входят участники INFERNÄL MÄJESTY и Outre-Tombe и осенью выпустят дебютный альбом "Decimation of the Elites". Одну из песен из этого релиза, “Babylon's Regime”, можно услышать по этому адресу. |
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