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*Kremlin*



5 сен 2017 : 		 Музыканты INFERNÄL MÄJESTY в KREMLIN

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|||| 5 сен 2017

Музыканты INFERNÄL MÄJESTY в KREMLIN

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Godz Ov War Productions объявили о сотрудничестве с группой KREMLIN, в состав которой входят участники INFERNÄL MÄJESTY и Outre-Tombe и осенью выпустят дебютный альбом "Decimation of the Elites". Одну из песен из этого релиза, “Babylon's Regime”, можно услышать по этому адресу.

INFERNГ„L MГ„JESTY Members Surface In New Death Metal Squad KREMLIN



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