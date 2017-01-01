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Kremlin







5 сен 2017 : Музыканты INFERNÄL MÄJESTY в KREMLIN



5 сен 2017



Музыканты INFERNÄL MÄJESTY в KREMLIN Godz Ov War Productions объявили о сотрудничестве с группой KREMLIN, в состав которой входят участники INFERNÄL MÄJESTY и Outre-Tombe и осенью выпустят дебютный альбом "Decimation of the Elites". Одну из песен из этого релиза, “Babylon's Regime”, можно услышать по этому адресу.







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