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*Ted Nugent*



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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

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В книге своих воспоминаний SEBASTIAN BACH активно проехался по TED'y NUGENT'y, которого считал одним из своих кумиров и с которым участвовал в реалити-шоу VH1 "SuperGroup". О них у Ted'a и спросили в ходе одной из программ:

«Нет, я не слышал его комментариев. Он у меня в колонке "неважно". Парень, по правде, слишком много пыхает. Такие люди, как он, слышавшие о моём восхищении Чаком Берри, Бо Дидли, Литл Ричардом, Джеймсом Брауном и Уилсоном Пикеттом, потом называют меня расистом. Сколько ж дури надо принять, чтобы быть таким тупым?

По сути на том шоу я один говорил о том, что нельзя терять связи с истоками, и если у тебя нет грува Чака Берри, Бо Дидли, Литл Ричарда и Джеймса Брауна, твоя музыка ничего не стоит. Вот что я пытался донести. И он после этого называет меня расистом? Это ржачнее, чем Ричард Прайор. Ну как можно быть таким дурачком, а?»

TED NUGENT Calls SEBASTIAN BACH






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