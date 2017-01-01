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*Appice*



6 сен 2017 : 		 Братья APPICE отыграют три шоу

4 авг 2017 : 		 Новый альбом APPICE выйдет осенью

13 май 2017 : 		 CARMINE и VINNY APPICE в APPICE

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|||| 6 сен 2017

Братья APPICE отыграют три шоу

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Проект APPICE, в состав которого входят два брата, Vinny и Carmine, представят материал дебютного альбома "Sinister", выходящего 27 октября на SPV, на трех концертах: в Нью-Йорке, Дерри и Лас-Вегасе. В Вегасе группа снимет видео на "Monsters And Heroes".

Legendary Drummer Brothers CARMINE And VINNY APPICE To Perform 'Sinister' Album At Three Special Shows






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