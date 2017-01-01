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6 сен 2017
Братья APPICE отыграют три шоу
Проект APPICE, в состав которого входят два брата, Vinny и Carmine, представят материал дебютного альбома "Sinister", выходящего 27 октября на SPV, на трех концертах: в Нью-Йорке, Дерри и Лас-Вегасе. В Вегасе группа снимет видео на "Monsters And Heroes". |
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