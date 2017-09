сегодня



Новый альбом VANDENBERG'S MOONKINGS выйдет осенью VANDENBERG'S MOONKINGS вернутся с новым релизом, получившим название "MKII", третьего ноября на Mascot Label Group:



01. Tightrope02. Reputation03. Angel In Black04. The Fire05. Walk Away06. All Or Nothing07. What Doesn't Kill You08. Ready For The Taking09. New Day10. Love Runs Out11. If You Can't Handle The Heat















