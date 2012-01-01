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PHILIP ANSELMO критикует журналистов, что те назвали его нацистом PHILIP ANSELMO в новом номере Mass Media Magazine в очередной раз подверг критике журналистов, которые назвали его нацистом за то событие, которое попало на видео, где он кидал зигу, настаивая, что к нему отнеслись предвзято и вынесли поверхностное суждение. С деталями претензий Anselmo можно ознакомиться по вышеприведённой ссылке.















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