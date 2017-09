все новости группы







Новая песня GOOD TIGER



Новая песня GOOD TIGER "The Devil Thinks I'm Sinking", новая песня группы GOOD TIGER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "We Will All Be Gone", выход которого запланирован на девятое февраля на Blacklight Media/Metal Blade Records.











