7 сен 2017



Новое видео ACT OF DEFIANCE "Overexposure", новое видео группы ACT OF DEFIANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Old Scars, New Wounds", выходящего 29 сентября на Metal Blade Records.



















