Вокалист SATYRICON о здоровье

В недавнем интервью Revolver вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven признался, что диагноз, поставленный в 2015 году, заставил его задуматься о том, что "Deep Calleth Upon Deep" может стать для него последним альбомом:
«Это заставило меня задуматься: "Вау, вот и всё. я больше не смогу этого делать, ну похоже на то". Даже когда я осознал, что всё не так и плохо и я по-прежнему могу этим заниматься, никогда не знаешь, что там, за углом. Очень важно понимать, какая привилегия в том, чтобы делать альбомы».
Однако сейчас Satyr не думает, что "Deep Calleth Upon Deep" станет последним в карьере команды:
«Как человек никогда не знаешь, что и как. Я люблю играть и чувствую себя хорошо. Я в хорошей форме и живу нормальной жизнью. С другой стороны, нейрохирург сказал мне: "Несмотря на то, как ты себя сейчас чувствуешь, есть шансы того, что всё будет фигово и тебе предстоит операция. Всегда есть шанс на чудесное исцеление, но лучше больше полагаться на науку". Мысль такова, и это отстой (смеётся). Это заставляет задуматься: "Надо оттягиваться, пока есть возможность"».
О нынешнем состоянии он сказал:
«Ну у меня нет рака — это доброкачественное образование — и это хорошо. Плохо то, что у тебя есть что-то, чего там быть не должно. Скажу честно: сложнее мысленно, чем физически. Если мои руки начинают дрожать или что-то в таком духе — это не больно, но это тревожный симптом, потому что ты не понимаешь, что с твоим телом. Даже если мой нейрохирург сказал, что это крайне распространено. Ты постоянно думаешь: "Что я буду делать на сцене, если подобное случится, когда я буду исполнять "The Pentagram Burns"?" Я не хотел бы оказаться в подобном состоянии. Но в остальном всё хорошо».
HailtoSlave
Deze
Сатир вроде всё нормально, спокойно рассказал, никаких жалоб, никаких декларативных заявлений.
Но HailtoSlave всё равно где-то нашел "нытьё" и "жалобы". И сравнил с Лемми, ну куда ж без этого))))
P.S. Кстати, если открыть новость от 2015-го -где, собственно, Сатир и сообщает об опухоли - то можно увидеть что он и там на редкость спокойно и рассудительно себя держит (а вы уверены, что это легко в такой ситуации? ну-ну)
Так что если кто-то и ведет себя тут "бл..дь как баба", то это ты, HailtoSlave.
Petrovich Sexyy
Deze
Reflection
Особо лютая на тему блэка и не труЪ групп в нем.
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