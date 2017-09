сегодня



Вокалист SATYRICON о здоровье В недавнем интервью Revolver вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven признался, что диагноз, поставленный в 2015 году, заставил его задуматься о том, что "Deep Calleth Upon Deep" может стать для него последним альбомом:



«Это заставило меня задуматься: "Вау, вот и всё. я больше не смогу этого делать, ну похоже на то". Даже когда я осознал, что всё не так и плохо и я по-прежнему могу этим заниматься, никогда не знаешь, что там, за углом. Очень важно понимать, какая привилегия в том, чтобы делать альбомы».



Однако сейчас Satyr не думает, что "Deep Calleth Upon Deep" станет последним в карьере команды:



«Как человек никогда не знаешь, что и как. Я люблю играть и чувствую себя хорошо. Я в хорошей форме и живу нормальной жизнью. С другой стороны, нейрохирург сказал мне: "Несмотря на то, как ты себя сейчас чувствуешь, есть шансы того, что всё будет фигово и тебе предстоит операция. Всегда есть шанс на чудесное исцеление, но лучше больше полагаться на науку". Мысль такова, и это отстой (смеётся). Это заставляет задуматься: "Надо оттягиваться, пока есть возможность"».



О нынешнем состоянии он сказал:



«Ну у меня нет рака — это доброкачественное образование — и это хорошо. Плохо то, что у тебя есть что-то, чего там быть не должно. Скажу честно: сложнее мысленно, чем физически. Если мои руки начинают дрожать или что-то в таком духе — это не больно, но это тревожный симптом, потому что ты не понимаешь, что с твоим телом. Даже если мой нейрохирург сказал, что это крайне распространено. Ты постоянно думаешь: "Что я буду делать на сцене, если подобное случится, когда я буду исполнять "The Pentagram Burns"?" Я не хотел бы оказаться в подобном состоянии. Но в остальном всё хорошо».















+7 -0



( 5 )

просмотров: 1161