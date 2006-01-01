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*Satyricon*



8 сен 2017 : 		 Вокалист SATYRICON о здоровье

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

1 авг 2017 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

15 май 2017 : 		 Барабанщик SATYRICON о новом альбоме

10 май 2017 : 		 SATYRICON на NAPALM RECORDS

23 мар 2017 : 		 SATYRICON поедут в тур осенью

8 мар 2017 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет осенью

15 ноя 2016 : 		 Вокалист SATYRICON о новом материале

11 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

16 сен 2016 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Мы отбираем материал для нового альбома»

22 авг 2016 : 		 SATYRICON начнут запись в январе

21 май 2016 : 		 Показ юбилейного издания SATYRICON

19 май 2016 : 		 Переиздание SATYRICON доступно для прослушивания

18 мар 2016 : 		 Переиздание SATYRICON выйдет в мае

6 янв 2016 : 		 Вокалист SATYRICON жалеет о том, что играл в небольших барах

5 окт 2015 : 		 У лидера SATYRICON опухоль мозга

31 авг 2015 : 		 SATYRICON отметят 20-летие "Nemesis Divina" в 2016 году

13 июл 2015 : 		 Новый альбом SATYRICON будет отличаться от всего, что выходило раньше

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

13 май 2015 : 		 У SATYRICON «много нового материала»

5 май 2015 : 		 SATYRICON запишут кавер-версию DEAD KENNEDY

30 апр 2015 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Я никогда не пытался кого-либо копировать»

12 апр 2015 : 		 Видео с выступления SATYRICON

6 апр 2015 : 		 SATYRICON открыли европейский тур

14 фев 2015 : 		 Концертный релиз SATYRICON выйдет на Napalm Records

14 янв 2015 : 		 Фрагмент нового DVD SATYRICON

15 дек 2014 : 		 Новый концертный альбом SATYRICON выйдет в марте

22 авг 2014 : 		 SATYRICON планируют начать работу над новым материалом

8 мар 2014 : 		 Вокалист DARKTHRONE на концерте SATYRICON

13 дек 2013 : 		 SIVERT HØYEM выступит с SATYRICON

10 ноя 2013 : 		 Новое видео SATYRICON

27 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

12 сен 2013 : 		 SATYRICON выступили с оперным хором

11 сен 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

10 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

9 сен 2013 : 		 SATYRICON выступили с оперным хором

5 сен 2013 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

4 сен 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

30 авг 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

20 авг 2013 : 		 Интервью с вокалистом SATYRICON

9 авг 2013 : 		 Новая песня SATYRICON

8 авг 2013 : 		 SATYRICON на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 авг 2013 : 		 Бонус-треки нового альбома SATYRICON

27 июн 2013 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

17 июн 2013 : 		 Вокалист SATYRICON о новом диске

23 май 2013 : 		 Название нового альбом SATYRICON

20 май 2013 : 		 SATYRICON почти завершили запись

11 май 2013 : 		 SATYRICON выступят с оперным хором

6 апр 2013 : 		 SATYRICON исполнили новую композицию

26 фев 2013 : 		 SATYRICON завершили запись ударных

12 фев 2013 : 		 SATYRICON начали запись

27 янв 2013 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет в сентябре

30 окт 2012 : 		 SATYRICON представят новый материал на фестивале Inferno

9 июн 2012 : 		 Участники SATYRICON, DARKTHRONE и других групп приняли участие в документальном фильме с мемориального концерта Jonas'a Christiansen'a

16 ноя 2011 : 		 SATYRICON в Колумбии

1 апр 2011 : 		 Норвежская девочка перестаёт плакать, когда ей включают музыку SATYRICON

9 ноя 2010 : 		 Фронтмен SATYRICON дал своё имя новой марке вина

12 окт 2010 : 		 SATYRICON 'чувствуют свежесть и перезаряженность'

26 ноя 2009 : 		 SATYRICON проясняет слухи вокруг группы

9 ноя 2009 : 		 В стане SATYRICON грядут перемены

8 окт 2009 : 		 SATYRICON не будут ездить в туры в 2010 году

23 сен 2009 : 		 Последний альбом SATYRICON будет переиздан

22 апр 2009 : 		 SATYRICON выступили вместе с сессионным басистом

15 апр 2009 : 		 Из SATYRICON ушёл басист

26 янв 2009 : 		 Новый видеоклип SATYRICON в сети

5 дек 2008 : 		 Ударник SATYRICON о новом альбоме

7 окт 2008 : 		 SATYRICON: превью нового сингла в сети

2 сен 2008 : 		 SATYRICON опубликовали трек-лист и обложку нового альбома

27 июн 2008 : 		 SATYRICON заменят OPETH на фестивалях

24 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SATYRICON

6 июн 2008 : 		 Satyr (SATYRICON) о новом альбоме группы

1 май 2008 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома SATYRICON

18 апр 2008 : 		 Новый ЕР от SATYRICON

23 фев 2008 : 		 SATYRICON выступят в России

17 авг 2007 : 		 SATYRICON продлили контракт с лейблом Roadrunner

20 мар 2007 : 		 SATYRICON: "Требуется новая кровь!"

28 фев 2007 : 		 SATYRICON в 2007 году будут писать новый альбом

7 ноя 2006 : 		 SATYRICON: "Концерты в России были настоящей бомбой!"

15 авг 2006 : 		 Подробности о новом видео SATYRICON "The Pentagram Burns"

25 июл 2006 : 		 SATYRICON выступят в России

14 июл 2006 : 		 Последний альбом SATYRICON выйдет на виниле

15 июн 2006 : 		 Новый сингл SATYRICON летом

22 апр 2006 : 		 Новый видеоклип SATYRICON в сети

15 мар 2006 : 		 Опубликован трек с нового альбома SATYRICON

18 фев 2006 : 		 SATYRICON: обложка и сэмпл с нового альбома

11 фев 2006 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON 'Now, Diabolical'

24 сен 2005 : 		 SATYRICON соберутся в студию в октябре

23 май 2005 : 		 SATYRICON о новом материале

24 янв 2005 : 		 SATYRICON летом приступят к записи нового альбома

23 дек 2004 : 		 Гитаристы SATYRICON убеждены в своей невиновности

21 дек 2004 : 		 Гитаристам SATYRICON светит 10 лет тюрьмы

7 ноя 2004 : 		 SATYRICON выступят вместе с INFERNAL MAJESTY и 3 INCHES OF BLOOD

30 мар 2004 : 		 Trym подменит барабанщика SATYRICON

26 фев 2004 : 		 Nocturno Culto выступит на сцене с SATYRICON

28 июн 2003 : 		 SATYRICON ищут клавишника

21 мар 2003 : 		 Концерт SATYRICON отменен

30 окт 2002 : 		 Новое видео от SATYRICON

17 окт 2002 : 		 SATYRICON сняли новое видео

25 сен 2002 : 		 Сатира и юмор

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Вокалист SATYRICON о здоровье

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В недавнем интервью Revolver вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven признался, что диагноз, поставленный в 2015 году, заставил его задуматься о том, что "Deep Calleth Upon Deep" может стать для него последним альбомом:

«Это заставило меня задуматься: "Вау, вот и всё. я больше не смогу этого делать, ну похоже на то". Даже когда я осознал, что всё не так и плохо и я по-прежнему могу этим заниматься, никогда не знаешь, что там, за углом. Очень важно понимать, какая привилегия в том, чтобы делать альбомы».

Однако сейчас Satyr не думает, что "Deep Calleth Upon Deep" станет последним в карьере команды:

«Как человек никогда не знаешь, что и как. Я люблю играть и чувствую себя хорошо. Я в хорошей форме и живу нормальной жизнью. С другой стороны, нейрохирург сказал мне: "Несмотря на то, как ты себя сейчас чувствуешь, есть шансы того, что всё будет фигово и тебе предстоит операция. Всегда есть шанс на чудесное исцеление, но лучше больше полагаться на науку". Мысль такова, и это отстой (смеётся). Это заставляет задуматься: "Надо оттягиваться, пока есть возможность"».

О нынешнем состоянии он сказал:

«Ну у меня нет рака — это доброкачественное образование — и это хорошо. Плохо то, что у тебя есть что-то, чего там быть не должно. Скажу честно: сложнее мысленно, чем физически. Если мои руки начинают дрожать или что-то в таком духе — это не больно, но это тревожный симптом, потому что ты не понимаешь, что с твоим телом. Даже если мой нейрохирург сказал, что это крайне распространено. Ты постоянно думаешь: "Что я буду делать на сцене, если подобное случится, когда я буду исполнять "The Pentagram Burns"?" Я не хотел бы оказаться в подобном состоянии. Но в остальном всё хорошо».

SATYRICON Frontman Feels






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

HailtoSlave
8 сен 2017, 12:45		Ой ну у меня там опухло, ой ну последний запишу, мне врач сказал мне вредно. Лемми играл до последнего и не ныл. Блядь как баба, сатирикон всегда были куколдами и позерами, и сатир это лишний раз подтвердил. Блэкеры, которых мы заслужили.

Deze
8 сен 2017, 13:03		Смешно.
Сатир вроде всё нормально, спокойно рассказал, никаких жалоб, никаких декларативных заявлений.

Но HailtoSlave всё равно где-то нашел "нытьё" и "жалобы". И сравнил с Лемми, ну куда ж без этого))))

P.S. Кстати, если открыть новость от 2015-го -где, собственно, Сатир и сообщает об опухоли - то можно увидеть что он и там на редкость спокойно и рассудительно себя держит (а вы уверены, что это легко в такой ситуации? ну-ну)


Так что если кто-то и ведет себя тут "бл..дь как баба", то это ты, HailtoSlave.

Petrovich Sexyy
8 сен 2017, 13:19		А у HailtoSlave круглосуточная бомбежка по любым поводам.

Deze
8 сен 2017, 13:21		А, ясно. Простите, был не в курсе.

Reflection
8 сен 2017, 13:24		"по любым поводам."

Особо лютая на тему блэка и не труЪ групп в нем.


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