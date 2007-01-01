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OZZY OSBOURNE о Zakk'e OZZY OSBOURNE шестого сентября посетил шоу гитариста SEX PISTOLS Steve'a Jones'a "Jonesy's Jukebox" — небольшие выдержки можно найти ниже.



О завершении деятельности SABBATH:



«Всё. Кончилось. 35 лет сольного полёта. Это не было кончиной века, но одному факту я безусловно рад — мы все остались друзьями. Но я рад вернуться к своему делу. И хотел бы говорить сейчас только об этом.



Здорово завершить всё на вершине, потому как Дио умер, и они не могут больше с ним что-то сделать. Так что то, как всё сложилось у нас, — хорошо. Было бы лучше, если бы мы подождали следующего года, когда нам бы исполнилось пятьдесят. Но я никуда не ухожу. Как из этого вообще можно уйти? Это не работа. Это не то, когда ты регулярно поднимаешься в восемь и идёшь пахать, это лучшее, что вообще со мной случалось за всю жизнь».



О разнице между сольным творчеством и группой BLACK SABBATH:



«Я просто Ozzy. Я делаю что хочу. BS — совершенно иное. Я сам по себе, я повсюду, а в SABBATH я всего лишь пою, я вокалист группы, которая называется BS. Сейчас я занят своим делом, и я могу выбирать, что я хочу сам. Это просто всё по фану».



О Zakk'e:



«Мы просто отыграли несколько концертов. Всего месяц. Но он играет невероятно круто. Я какое-то время ведь с ним не играл, но сейчас выхожу на сцену и собираю челюсть с пола. Он так сейчас быстр!»



















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