сегодня



Новый альбом SORCERER выйдет осенью SORCERER выпустят новую работу, получившую название "The Crowning Of The Fire King", двадцатого октября на Metal Blade Records:



01. Sirens

02. Ship Of Doom

03. Abandoned By The Gods

04. The Devils Incubus

05. Nattvaka

06. Crimson Cross

07. The Crowning Of The Fire King

08. Unbearable Sorrow















