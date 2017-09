сегодня



EXODUS выпускают ноты Впервые в карьере, EXODUS 17 октября выпустят сборник аккордов "Pleasures Of The Frets: The Guitar Anthology", подготовленный Kragen'ом Lum'ом и снабженный вступительными словами Gary Holt'a.















