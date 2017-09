сегодня



Новое видео FIGHT THE FIGHT Blacklight Media/Metal Blade Records объявили о заключении контракта с группой FIGHT THE FIGHT, новое видео которой, "Fight The Fight", доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Fight The Fight", релиз которого намечен на начало 2018 года.









+0 -1





просмотров: 130