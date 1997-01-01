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*I Am Morbid*



11 сен 2017 : 		 Вокалист I AM MORBID не хочет, чтобы разногласия с бывшими коллегами мешали ему исполнять песни

23 июн 2017 : 		 Видео полного выступления I AM MORBID

17 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста I AM MORBID

31 май 2017 : 		 Гитариста I AM MORBID приняла полиция

22 май 2017 : 		 Первое фото I AM MORBID

15 май 2017 : 		 DAVID VINCENT: «Я определённо не ангел, но совершенно точно I AM MORBID»

15 апр 2017 : 		 I AM MORBID дадут свои первые концерты в России

14 янв 2017 : 		 Дебютный сингл вокалиста I AM MORBID выйдет зимой

13 янв 2017 : 		 DAVID VINCENT о проекте I AM MORBID

15 дек 2016 : 		 Бывшие участники MORBID ANGEL в I AM MORBID

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Вокалист I AM MORBID не хочет, чтобы разногласия с бывшими коллегами мешали ему исполнять песни

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В ходе недавнего интервью у вокалиста I AM MORBID/HEADCAT David'a Vincent'a спросили, почему I AM MORBID стали проявлять больше активности, и он ответил следующее:

«Скажу вам так: я написал много песен, и некоторые были очень важными, и я не хочу позволить разногласиям с бывшими участниками мешать исполнению этих песен. Они как дети. То, что родители развелись, вовсе не означает, что родители о них больше не заботятся».

DAVID VINCENT Won








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