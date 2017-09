сегодня



Вокалист I AM MORBID не хочет, чтобы разногласия с бывшими коллегами мешали ему исполнять песни В ходе недавнего интервью у вокалиста I AM MORBID/HEADCAT David'a Vincent'a спросили, почему I AM MORBID стали проявлять больше активности, и он ответил следующее:



«Скажу вам так: я написал много песен, и некоторые были очень важными, и я не хочу позволить разногласиям с бывшими участниками мешать исполнению этих песен. Они как дети. То, что родители развелись, вовсе не означает, что родители о них больше не заботятся».



















