AVRIL LAVIGNE присоединилась на сцене к NICKELBACK AVRIL LAVIGNE присоединилась на сцене к NICKELBACK в ходе выступления в The Greek Theatre, Los Angeles, California восьмого сентября.







You never know who will join us for 'Rockstar' karaoke. And tonight we got super lucky with these two rockstars. It just might be you next! pic.twitter.com/OFPAM6W3Vb

— Nickelback (@Nickelback) September 9, 2017



















