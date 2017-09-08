Песню SCORPIONS поставили по ошибке

ATLANTA BRAVES принесли извинения команде Miami Marlins за то, что в перерыве был поставлен хит SCORPIONS "Rock You Like A Hurricane", объяснив это тем, что песня используется на постоянной основе и в этот раз её просто забыли изъять из плейлиста.
Braves official apologized, said "Rock You Like A Hurricane" is on home playlist, should have been pulled. Won't be played again this series
Blackout 74
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