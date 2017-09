сегодня



Переиздание CANDLEMASS выйдет осенью Peaceville Records выпустят юбилейное издание альбома CANDLEMASS "Nightfall" двадцатого октября:



CD1 - "Nightfall" studio album:



01. Gothic Stone

02. The Well Of Souls

03. Codex Gigas

04. At The Gallows End

05. Samarithan

06. Marche Funebre

07. Dark Are The Veils Of Death

08. Mourners Lament

09. Bewitched

10. Black Candles



CD2 - "Nightfall" studio rough/alternate mixes:



01. Dark Are The Veils Of Death

02. At The Gallows End

03. The Well Of Souls

04. Mourners Lament

05. Samarithan

06. Codex Gigas

07. Bewitched



CD3 - Rehearsal 1987:



01. Dark Are The Veils Of Death

02. Codex Gigas

03. Dark Are The Veils Of Death

04. The Well Of Souls

05. Samarithan

06. Mourners Lament















+4 -2





просмотров: 232