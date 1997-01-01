|
|
|
все новости группы
|
11 сен 2017
Новый альбом LIKE MOTHS TO FLAMES выйдет осенью
LIKE MOTHS TO FLAMES выпустят новую работу, получившую название "Dark Divine", третьего ноября на Rise Records. Продюсером материала был Erik Ron из Grey Area Studios, а сведение проводил Caleb Shomo (BEARTOOTH).
Трек-лист:
01. New Plagues
02. Nowhere Left To Sink
03. Shallow Truths For Shallow Minds
04. Dark Divine
05. Empty The Same
06. From The Dust Returned
07. Even God Has A Hell
08. Mischief Managed
09. Instinctive Intuition
10. The Skeletons I Keep
11. False Idol
Одна из песен из этого релиза, "Nowhere Left to Sink", доступна для прослушивания ниже.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).