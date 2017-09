11 сен 2017



Новый альбом LIKE MOTHS TO FLAMES выйдет осенью LIKE MOTHS TO FLAMES выпустят новую работу, получившую название "Dark Divine", третьего ноября на Rise Records. Продюсером материала был Erik Ron из Grey Area Studios, а сведение проводил Caleb Shomo (BEARTOOTH).



Трек-лист:



01. New Plagues

02. Nowhere Left To Sink

03. Shallow Truths For Shallow Minds

04. Dark Divine

05. Empty The Same

06. From The Dust Returned

07. Even God Has A Hell

08. Mischief Managed

09. Instinctive Intuition

10. The Skeletons I Keep

11. False Idol



Одна из песен из этого релиза, "Nowhere Left to Sink", доступна для прослушивания ниже.















