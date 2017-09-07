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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN По сообщению Van Halen News Desk, в новый бокс-сет Gene'a Simmons'a "The Vault", войдут три демо KISS, которые были записаны с братьями VAN HALEN — гитаристом Eddie и барабанщиком Alex'ом.







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