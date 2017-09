9 сен 2017



STEVE AOKI и LINKIN PARK выпустили ремикс STEVE AOKI выпустил ремикс "Darker Than The Light That Never Bleeds" (Chester Forever Steve Aoki Remix) основанный на двух песнях "Darker Than Blood" и "A Light That Never Comes". Все собранные от продажи трека средства будут направлены в фонд Music For Relief's One More Light.















