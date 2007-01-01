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Участники DECAPITATED арестованы в США Музыканты DECAPITATED были арестованы утром в субботу по подозрению в похищении женщины. Представительница полиции Спокана Teresa Fuller сообщила, что первого сентября к ним обратилась женщина, обвинившая музыкантов в похищении.



Однако адвокат группы, Steve Graham, в интервью The Spokesman-Review сообщил другую информацию:



«Есть другая сторона этого вопроса. У нас есть свидетели, которые могут показать, что заявитель сама пришла к группе по доброй воли и рассталась по доброй воли».



Graham сообщил, что он сказал полиции о том, что участники предложили сдаться, но не получил от полиции никакого ответа.



«Могу со всей ответственностью заявить, что я вытащу ребят как можно скорее и они готовы сотрудничать с властями».







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