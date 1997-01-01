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TONY IOMMI : «Мне поступает масса предложений» TONY IOMMI в недавнем интервью MetalTalk обсудил новый документальный фильм, виниловый бокс-сет "The Ten Year War" и многое другое — видео доступно ниже. В частности, на вопрос о том, какие у него планы на будущее, он ответил:



«О, их масса, вопрос просто в том, что выбрать и чем заниматься. Сейчас сложно что-то сказать конкретное, потому что я по-прежнему занят делами SABBATH. Есть масса предложений, и даже музыканты спрашивают: "Не хотел бы я что-то сделать?" Так что всё прекрасно, правда. Я открыт к сотрудничеству».















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