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*Iommi*



12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы

31 янв 2017 : 		 TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI успешно прооперирован

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI подарил родному городу песню

9 дек 2016 : 		 TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»

10 авг 2016 : 		 TONY IOMMI о здоровье

29 мар 2016 : 		 TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH

5 мар 2016 : 		 TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом

20 дек 2015 : 		 TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео

21 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду: видео

20 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду

18 май 2015 : 		 TONY IOMMI о трибьюте

13 май 2015 : 		 TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта

19 апр 2015 : 		 Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI

10 апр 2015 : 		 TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»

9 мар 2015 : 		 TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"

7 мар 2015 : 		 Семплы с трибьюта TONY IOMMI

6 мар 2015 : 		 TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии

3 мар 2015 : 		 TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI

11 янв 2015 : 		 TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго

31 окт 2014 : 		 TONY IOMMI написал музыку для "CSI"

30 сен 2014 : 		 TONY IOMMI начал работать учителем

15 июл 2014 : 		 TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом

6 янв 2014 : 		 TONY IOMMI о здоровье

13 апр 2013 : 		 TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем

21 мар 2013 : 		 Видео на песню TONY IOMMI

8 мар 2013 : 		 TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение

4 мар 2013 : 		 TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения

15 фев 2013 : 		 Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?

19 дек 2012 : 		 Фрагменты мемуаров TONY IOMMI

5 ноя 2012 : 		 WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'

10 ноя 2011 : 		 TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл

19 окт 2011 : 		 TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом

24 авг 2011 : 		 TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC

24 дек 2010 : 		 Поздравления от Tony Iommi

23 дек 2010 : 		 TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”

9 дек 2010 : 		 TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении

26 ноя 2010 : 		 TONY IOMMI продолжает работать

13 окт 2010 : 		 TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"

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TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

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TONY IOMMI в недавнем интервью MetalTalk обсудил новый документальный фильм, виниловый бокс-сет "The Ten Year War" и многое другое — видео доступно ниже. В частности, на вопрос о том, какие у него планы на будущее, он ответил:

«О, их масса, вопрос просто в том, что выбрать и чем заниматься. Сейчас сложно что-то сказать конкретное, потому что я по-прежнему занят делами SABBATH. Есть масса предложений, и даже музыканты спрашивают: "Не хотел бы я что-то сделать?" Так что всё прекрасно, правда. Я открыт к сотрудничеству».

BLACK SABBATH






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КомментарииСкрыть/показать 14 )

decided
12 сен 2017, 12:48		Извини приятель, но без Дио и Оззи вы не интересны.

Super Ghost
12 сен 2017, 13:11		Без Тони как раз Дио и Оззи вряд ли бы стали действительно интересны широкой публике

stark300
12 сен 2017, 13:45		У него два отличных альбома с Хьюзом, вот бы еще один выпустили

HELLECTOR
12 сен 2017, 13:57		У него прекрасный сольник 2000 года и 2 унылых говна с Хьюзом. Вот бы ещё один с разными вокалистами выпустил.

Nord61
12 сен 2017, 14:08		"Без Тони как раз Дио и Оззи вряд ли бы стали действительно интересны широкой публике"

Насчёт Оззи соглашусь, но Дио стал интересен широкой публике задолго до начала сотрудничества с Айомми и в Sabbath он пришёл уже в статусе рок-звезды.

Super Ghost
12 сен 2017, 14:23		>>>в Sabbath он пришёл уже в статусе рок-звезды

в Саббат он пришел в статусе, скажем, Тернера (после Радуги), или Уайта (тоже после Радуги), не более того. Начни он карьеру соло-певца сразу же, еще неизвестно, насколько он бы стал популярным. Без Хэвен энд Хэлл, все-таки.

HELLECTOR
12 сен 2017, 14:42		Статус "после Радуги". Мне понравилось)

Александрекупс
12 сен 2017, 15:14		Ни разу не писал комментарии, но это просто ужас!!! Правильно пишут, что без Оззи и Дио это не группа, совсем!!!Почему я захожу на сайт и читаю такую пургу, не пишите комментарии не адекватные. пожалуйста!!! Тот, кто не понимает музыку или дебил не пишите здесь!!! Пожалуйста!!!

Dr_Sexy
12 сен 2017, 15:50		Сольники с Мартином и Мэем хотелось бы

HELLECTOR
12 сен 2017, 15:52		>>>Сольники с Мартином и Мэем

Кудрявый с малолетними педерастами занят, когда ему?

HailtoSlave
12 сен 2017, 15:57		Без Тони как раз Дио и Оззи вряд ли бы стали действительно интересны широкой публике

плюсую. Без его революционной игры не было бы вообще ничего.

Flashback
12 сен 2017, 16:33		Александрекупс, не пиши, пожалуйста, больше таких комментариев. Очень много знаков препинания и нихуя не понятно. Извини.

rt3224
12 сен 2017, 18:45		Написал бы Iommi чё-нибудь ещё поскорее и Александрекупс тоже:]

SS-ULTRA
12 сен 2017, 21:01		>>>>Без Тони как раз Дио и Оззи вряд ли бы стали действительно интересны широкой публике

Вот же бред то какой? ДИО сделал себе имя в Rainbow, а Озик? Вокалист так себе, как автор песен тоже. Так что не надо здесь.


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