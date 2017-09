сегодня



Новое видео THE HAXANS "Black Cat Bone", новое видео группы THE HAXANS, в состав которой входят Ash Costello (NEW YEARS DAY) и Matt Montgomery (ROB ZOMBIE), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Party Monsters", выходящего 13 октября на Another Century Records.



















