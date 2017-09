сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома MARYANN COTTON MARYANN COTTON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Murder", выход которого намечен на 2 октября в цифровом варианте, на CD и виниле.



Трек-лист:



"Cursed"

"Bitch Bitching"

"Resurrection"

"Live It Up"

"I'm The Devil"

"Impales Your Empire"

"Cold Crazy Baby"

"Soldier Boy"

"For The Angels"









