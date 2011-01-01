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*Snowy Shaw*



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5 авг 2016 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

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28 окт 2014 : 		 SNOWY SHAW заключил сделку с EMP

9 сен 2014 : 		 Детали концертного релиза SNOWY SHAW

22 июл 2014 : 		 SNOWY SHAW выпускает сингл

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16 авг 2012 : 		 Состав группы SNOWY SHAW

19 дек 2011 : 		 Название концертного релиза SNOWY SHAW

5 ноя 2011 : 		 Видео с выступления SNOWY SHAW

1 ноя 2011 : 		 Превью нового DVD SNOWY SHAW

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SNOWY SHAW, участники NILE, SEANCE на новом ЕР профессора палеонтологии

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Шведский профессор палеонтологии и преданный поклонник металла Mats E. Eriksson пригласил нескольких любимых музыкантов, чтобы воздать должное ископаемым, являющимся предметом его исследований. По словам учёного, он подходил к выбору музыкантов «не только как поклонник их работы, но и сконцентрировавшись на их личностных характеристиках, то есть людях, которые преданны делу и при этом обладают весёлым нравом. И, конечно, они могут оценить научные изыскания и, что ещё немаловажно, открыты к чему-то новому».

"The Primordial Rigor Mortis" будет включать четыре трека, тексты к которым создал Eriksson (Spider Death BC). Основой для истории стали так называемые орстенские ископаемые кембрийского периода (541—485 миллионов лет назад), и всё это сопровождено мрачной металл-музыкой. Для этого проекта Mats объединился с Tomas'ом Andersson'ом (Denata, Seance, Freevil), а обложку создал Joe Petagno. В записи вводного материала принимали участие Fredrik Andersson (Phanatos) и Snowy Shaw (Snowy Shaw Band, ex-Notre Dame, ex-King Diamond, ex-Mercyful Fate, ex-Dream Evil etc). В дэт-трэшевой “Enigmatic Presence (Agnostus pisiformis)”, созданной Andersson'ом и Eriksson'ом, партии гроула принадлежат Johan'y Larsson’y (Seance), который своим утробным рёвом чтит A. pisiformis, формообразующее существо, обитавшее к морях кембрийского периода.

Третий трек, “Primordial Rigor Mortis I”, представляет из себя смесь трэшевых риффов и более мелодичного и традиционного металла. Автором вновь является Andersson, партии вокала для нее исполнил Charles “Chulle” Rytkönen (Morgana Lefay, Cibola Junction), а гитарное соло принадлежит Karl'y Sanders'y (Nile).

Помимо цифрового релиза ожидается выпуск коллекционного винила тиражом 250 копий. Сведением материала занимался Mique Flesh (Seance, Freevil, ex-Witchery).

Swedish Professor Of Palaeontology MATS E. ERIKSSON To Release EP Featuring SNOWY SHAW Plus Members Of NILE, SEANCE




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DarkRoom_0
12 сен 2017, 12:33		Даеш метал в науку!


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