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SNOWY SHAW , участники NILE, SEANCE на новом ЕР профессора палеонтологии Шведский профессор палеонтологии и преданный поклонник металла Mats E. Eriksson пригласил нескольких любимых музыкантов, чтобы воздать должное ископаемым, являющимся предметом его исследований. По словам учёного, он подходил к выбору музыкантов «не только как поклонник их работы, но и сконцентрировавшись на их личностных характеристиках, то есть людях, которые преданны делу и при этом обладают весёлым нравом. И, конечно, они могут оценить научные изыскания и, что ещё немаловажно, открыты к чему-то новому».



"The Primordial Rigor Mortis" будет включать четыре трека, тексты к которым создал Eriksson (Spider Death BC). Основой для истории стали так называемые орстенские ископаемые кембрийского периода (541—485 миллионов лет назад), и всё это сопровождено мрачной металл-музыкой. Для этого проекта Mats объединился с Tomas'ом Andersson'ом (Denata, Seance, Freevil), а обложку создал Joe Petagno. В записи вводного материала принимали участие Fredrik Andersson (Phanatos) и Snowy Shaw (Snowy Shaw Band, ex-Notre Dame, ex-King Diamond, ex-Mercyful Fate, ex-Dream Evil etc). В дэт-трэшевой “Enigmatic Presence (Agnostus pisiformis)”, созданной Andersson'ом и Eriksson'ом, партии гроула принадлежат Johan'y Larsson’y (Seance), который своим утробным рёвом чтит A. pisiformis, формообразующее существо, обитавшее к морях кембрийского периода.



Третий трек, “Primordial Rigor Mortis I”, представляет из себя смесь трэшевых риффов и более мелодичного и традиционного металла. Автором вновь является Andersson, партии вокала для нее исполнил Charles “Chulle” Rytkönen (Morgana Lefay, Cibola Junction), а гитарное соло принадлежит Karl'y Sanders'y (Nile).



Помимо цифрового релиза ожидается выпуск коллекционного винила тиражом 250 копий. Сведением материала занимался Mique Flesh (Seance, Freevil, ex-Witchery).











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