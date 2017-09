11 сен 2017



Переиздание PENTAGRAM выйдет осенью В честь тридцатилетия с момента выпуска, третьего ноября на Peaceville Records состоится выпуск юбилейного издания альбома PENTAGRAM "Day Of Reckoning":



Side A

“Day Of Reckoning”

“Evil Seed”

“Broken Vows”

“When The Screams Come”



Side B

“Burning Savior”

“Madman”

“Wartime”









