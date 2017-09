11 сен 2017



Вышло переиздание SACRED REICH Впервые в истории Metal Blade переиздал альбом SACRED REICH "Ignorance" с оригинальным оформлением в диджипаке и на виниле. Ремастеринг материала проводил Patrick W. Engel.



CD

“Death Squad”

“Victim Of Demise”

“Layed To Rest”

“Ignorance”

“No Believers”

“Violent Solutions”

“Rest In Peace”

“Sacred Reich”

“Administrative Decisions”

“Ignorance” (Metal Massacre V)

“Draining You Of Life” (Demo)

“Rest In Peace” (Demo)

“Sacred Reich” (Demo)

“No Believers” (Demo)



Vinyl (Police blue vinyl – U.S. exclusive, limited to 200 copies)



Side A

“Death Squad”

“Victim Of Demise”

“Layed To Rest”

“Ignorance”

“No Believers”



Side B

“Violent Solutions”

“Rest In Peace”

“Sacred Reich”

“Administrative Decisions”

“Ignorance” (Metal Massacre V)









