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*Striker*



11 сен 2017 : 		 Новое видео STRIKER

2 июл 2017 : 		 STRIKER получили награду

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления STRIKER

23 фев 2017 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 Новое видео STRIKER

24 май 2013 : 		 STRIKER представили нового гитариста

22 июл 2012 : 		 Новое видео STRIKER

7 июл 2012 : 		 Превью нового альбома STRIKER

29 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER

28 апр 2012 : 		 STRIKER на NAPALM RECORDS

1 май 2010 : 		 STRIKER расстались с ударником

23 мар 2010 : 		 Дебютный альбом STRIKER выйдет в апреле

14 ноя 2009 : 		 Новая песня STRIKER

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|||| 11 сен 2017

Новое видео STRIKER

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“Former Glory”, новое видео группы STRIKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Striker".

STRIKER Debut вЂњFormer GloryвЂќ Music Video




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