Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью VOIVOD выпустят ограниченным тиражом новый ЕР "Silver Machine" 29 сентября на CM:



Black vinyl - 500 copies: via CM Distro

White vinyl - 200 copies: via CM Webshop

Silver vinyl - 300 copies: via the band on the road















