MIKE TRAMP выпустит бокс-сет зимой MIKE TRAMP выпустит новый бокс-сет, получивший название "This & That (But A Whole Lot More)", первого декабря тиражом в тысячу копий. В него войдет пять CD и один DVD с нереализованным материалом.















