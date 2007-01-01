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*Decapitated*



12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

10 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED арестованы в США

21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах DECAPITATED

7 июл 2017 : 		 Новая песня DECAPITATED

30 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DECAPITATED

21 июн 2017 : 		 Новое видео DECAPITATED

3 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

27 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

19 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

28 апр 2017 : 		 DECAPITATED выпустят новый альбом в июле

28 июн 2016 : 		 DECAPITATED планируют судиться с лейблом

26 май 2016 : 		 Концертное видео от DECAPITATED

31 мар 2016 : 		 DECAPITATED на Last.fm

22 янв 2016 : 		 Новое видео DECAPITATED

25 окт 2014 : 		 DECAPITATED опять попали в аварию

4 окт 2014 : 		 Новое видео DECAPITATED

26 сен 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED доступен для прослушивания

22 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

22 сен 2014 : 		 Видео с текстом от DECAPITATED

10 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

4 авг 2014 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июл 2014 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

11 июл 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED выйдет в сентябре

17 мар 2014 : 		 DECAPITATED нашли барабанщика

4 июл 2013 : 		 Новое видео DECAPITATED

12 дек 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED выйдет в декабре

6 дек 2012 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

1 сен 2012 : 		 Из DECAPITATED ушел барабанщик

2 июл 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED

12 июн 2012 : 		 DECAPITATED ищут нового басиста

26 апр 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

20 мар 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

11 дек 2011 : 		 Тур в честь вокалиста DECAPITATED

4 ноя 2011 : 		 DECAPITATED едва не погибли в авиакатастрофе

28 июн 2011 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июн 2011 : 		 Превью нового альбома DECAPITATED

14 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома DECAPITATED

10 май 2011 : 		 Название нового альбома DECAPITATED

15 фев 2011 : 		 DECAPITATED записывают новый альбом

22 янв 2011 : 		 DECAPITATED отправятся в студию в следующем месяце

20 июл 2010 : 		 Два альбома DECAPITATED вышли на виниле

20 ноя 2009 : 		 Новый состав DECAPITATED

22 окт 2009 : 		 DECAPITATED анонсировали первые концерты за три года

31 июл 2009 : 		 Новый барабанщик DECAPITATED

23 мар 2009 : 		 Гитара DEICIDE/OBITUARY будет продана с аукциона в пользу семьи вокалиста DECAPITATED

10 мар 2009 : 		 Гитарист DECAPITATED ищет новых музыкантов

9 янв 2009 : 		 Семья вокалиста DECAPITATED ищет пожертвования

17 окт 2008 : 		 Новости о здоровье вокалиста DECAPITATED

15 авг 2008 : 		 Новости от DECAPITATED

15 май 2008 : 		 DECAPITATED : подробности о DVD "Human's Dust"

15 мар 2008 : 		 DECAPITATED выпустят свой первый DVD

26 фев 2008 : 		 DECAPITATED: вокалист идёт на поправку

24 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новости о состоянии вокалиста

15 ноя 2007 : 		 DECAPITATED заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

6 ноя 2007 : 		 Вокалист DECAPITATED перевезен в польскую больницу

4 ноя 2007 : 		 DECAPITATED работают над трибьютом погибшему барабанщику

3 ноя 2007 : 		 Музыканты о смерти ударника DECAPITATED

2 ноя 2007 : 		 Умер ударник DECAPITATED

1 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новые подробности об аварии

31 окт 2007 : 		 Бывший басист DECAPITATED: "Сейчас я в мыслях с ребятами и их семьями"

30 окт 2007 : 		 DECAPITATED попали в аварию

6 сен 2007 : 		 DECAPITATED переиздают альбом "Winds Of Creation" с бонусным DVD

30 июл 2006 : 		 Видеоклип DECAPITATED "Day 69" в сети

22 июл 2005 : 		 DECAPITATED собираются в студию

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Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

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Все музыканты DECAPITATED обвиняются в изнасиловании в туром автобусе, случившимся тридцать первого августа в Spokane, Washington. По документам, оказавшимся в распоряжении The Spokesman-Review, жертва и подруга сообщили полиции, что были приглашены участниками группы в туровой автобус для того, чтобы пропустить по-стаканчику после шоу.

Одна из женщин описывает "cвою радость от нахождения в автобусе, после чего один из участников вдруг стал лапать её за груди. Позднее оказалось, что это был барабанщик команды, Michal Lysejko". Та же барышня утверждает, что "ей стало некомфортно, а участники группы заговорили по польски. Она описала, что 'атмосфера' в автобусе изменилась, а одни из участников группы стал смотреть на неё как на жертву".

Женщина утверждает, что вокалист DECAPITATED Rafal Piotrowski начал её целовать, она стала сопротивляться, когда тот стал расстегивать её пояс. Женщина "попыталась вырваться, однако Rafal заломил ей руку и развернул лицом к зеркалу в ванной" — говорится в документах, поданных в суд. "Краем глаза она видела в зеркале, как её насилует каждый из участников команды".

Изнасилование произошло тогда, когда ей позвонил друг (подруга?), задержанный в другой части города по подозрению в вождении под "чем-то".

Предполагаемая жертва была доставлена в больницу, где были зафиксированы "синяки на плечах от возможного удерживания" и "небольшие ссадины на пальцах', которые предполагаемая жертва объяснила тем, что била кулаком в стену пытаясь дистанцироваться от происходящего.

В ответ на вопросы детективов, Lysejko сказал лишь, что "понятия не имеет, что это за девушки", когда ему показали фотографии и добавил, что не "будет общаться без переводчика".

Гитарист Waclaw Kieltyka с вою очередь сказал детективам, что Piotrowski и басист Hubert Wiecek занимались сексом с женщиной в ванной. Piotrowski "признался, что в автобусе была вечеринка и там присутствовали лица противоположного пола. После чего запросил адвоката и переводчика и отказался от дальнейшего общения". Wiecek также подтвердил факт присутствия женщин в автобусе, однако заметил, что "сидел на диване и не видел, что происходит" — утверждается в документах. "Затем он добавил, что ему нужен переводчик, чтобы не произошло недопонимания. Он также сказал, что никого не принуждали следовать в автобус. После чего признался, что не помнит, что было дальше".

Kieltyka согласился предоставить днк, в то время как collected as evidence, while Piotrowski и Wiecek отказались это сделать.

DECAPITATED Members Accused Of Gang-Raping Spokane Woman After Concert



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

artem.nikolaev
12 сен 2017, 20:25		"На донышке"- Chapter II. - American version.

father
12 сен 2017, 20:38		Наступает осень, и у этих ребят всегда начинаются приключения.

rassol
12 сен 2017, 20:42		Да, не везет парням. То в дтп у меня в области под Новозыбковом попадут, то теперь эта история со шмарами.

Evil Dmitry
12 сен 2017, 21:11		Скоро будут турить по американским тюрьмам. Это раз. То что с ними все компании разорвут контракты - это два. Вообщем группе конец.

The Dark Moon
12 сен 2017, 21:22		А вот и очередная жареная тема для Малахова.

Voin of Valhalla
12 сен 2017, 21:24		Вдвоем и не смогли удовлетворить так что бы не накатала заяву. Блядь, куда катится мир...

Super Ghost
12 сен 2017, 21:29		скоро их на кукан посадят. Там им и место, экстремальщикам


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