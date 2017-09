сегодня



Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании Все музыканты DECAPITATED обвиняются в изнасиловании в туром автобусе, случившимся тридцать первого августа в Spokane, Washington. По документам, оказавшимся в распоряжении The Spokesman-Review, жертва и подруга сообщили полиции, что были приглашены участниками группы в туровой автобус для того, чтобы пропустить по-стаканчику после шоу.



Одна из женщин описывает "cвою радость от нахождения в автобусе, после чего один из участников вдруг стал лапать её за груди. Позднее оказалось, что это был барабанщик команды, Michal Lysejko". Та же барышня утверждает, что "ей стало некомфортно, а участники группы заговорили по польски. Она описала, что 'атмосфера' в автобусе изменилась, а одни из участников группы стал смотреть на неё как на жертву".



Женщина утверждает, что вокалист DECAPITATED Rafal Piotrowski начал её целовать, она стала сопротивляться, когда тот стал расстегивать её пояс. Женщина "попыталась вырваться, однако Rafal заломил ей руку и развернул лицом к зеркалу в ванной" — говорится в документах, поданных в суд. "Краем глаза она видела в зеркале, как её насилует каждый из участников команды".



Изнасилование произошло тогда, когда ей позвонил друг (подруга?), задержанный в другой части города по подозрению в вождении под "чем-то".



Предполагаемая жертва была доставлена в больницу, где были зафиксированы "синяки на плечах от возможного удерживания" и "небольшие ссадины на пальцах', которые предполагаемая жертва объяснила тем, что била кулаком в стену пытаясь дистанцироваться от происходящего.



В ответ на вопросы детективов, Lysejko сказал лишь, что "понятия не имеет, что это за девушки", когда ему показали фотографии и добавил, что не "будет общаться без переводчика".



Гитарист Waclaw Kieltyka с вою очередь сказал детективам, что Piotrowski и басист Hubert Wiecek занимались сексом с женщиной в ванной. Piotrowski "признался, что в автобусе была вечеринка и там присутствовали лица противоположного пола. После чего запросил адвоката и переводчика и отказался от дальнейшего общения". Wiecek также подтвердил факт присутствия женщин в автобусе, однако заметил, что "сидел на диване и не видел, что происходит" — утверждается в документах. "Затем он добавил, что ему нужен переводчик, чтобы не произошло недопонимания. Он также сказал, что никого не принуждали следовать в автобус. После чего признался, что не помнит, что было дальше".



Kieltyka согласился предоставить днк, в то время как collected as evidence, while Piotrowski и Wiecek отказались это сделать.







