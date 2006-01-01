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*Yes*



12 сен 2017 : 		 YES отменили тур

5 сен 2017 : 		 YES едут в юбилейный тур

1 май 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления YES

9 апр 2017 : 		 GEDDY LEE присоединился на сцене к YES

27 янв 2017 : 		 Участники RUSH введут в Зал Славы YES

19 окт 2016 : 		 Барабанщик YES о номинации в Зал Славы

22 июл 2016 : 		 Барабанщик YES перенес операцию

14 май 2016 : 		 TREVOR HORN выступил с YES

9 апр 2016 : 		 YES вновь исполнят на концертах полные альбомы

1 июл 2015 : 		 Музыканты YES, RUSH, BLACK SABBATH, BLUE ÖYSTER CULT о Крисе Сквайре

28 июн 2015 : 		 Умер басист YES

24 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD YES

19 май 2015 : 		 У басиста YES острый эритроидный лейкоз

15 май 2015 : 		 Фрагмент нового DVD YES

21 фев 2015 : 		 Бывший вокалист YES ляжет под нож

25 окт 2014 : 		 YES планируют выпуск концертного релиза

22 окт 2014 : 		 Бывший вокалист YES и басист COUNTING CROWS выпускают сингл

23 июл 2014 : 		 EPK от YES

19 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни YES

14 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни YES

5 июн 2014 : 		 Новый альбом YES выйдет в июле

17 янв 2014 : 		 Сольный альбом вокалиста YES выйдет на SACD

24 мар 2013 : 		 Бывший барабанщик BLACK SABBATH вспоминает гитариста YES

12 мар 2013 : 		 Умер бывший гитарист YES

12 дек 2012 : 		 YES исполнят целиком сразу три альбома

9 фев 2012 : 		 YES сменили вокалиста

13 дек 2011 : 		 Концерт YES отменен

25 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза YES

6 июл 2011 : 		 Новое видео YES

2 июн 2011 : 		 Детали нового альбома YES

10 май 2011 : 		 Гитарист YES работает над сольным альбомом

6 апр 2011 : 		 Детали нового альбома YES

1 ноя 2010 : 		 YES на FRONTIERS RECORDS

9 июн 2008 : 		 YES отменили тур, посвященный сорокалетию группы.

27 апр 2006 : 		 YES отменили реюнион турне

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YES отменили тур

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В связи с трагической и неожиданной смертью сына гитариста YES, группа отменила все даты тура "Yestival" (Moorhead, Cedar Rapids, London, Rochester, Boston и Huntington).

YES Cancels Tour Dates Following Death Of STEVE HOWE's Son



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