Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо и... [71]
*SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!» [21]
*Вокалист METALLICA упал на сцене [21]
*Переиздание METALLICA выйдет осенью [21]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [19]
*
[= ||| все новости группы



*Phantom 5*



13 сен 2017 : 		 Новая песня PHANTOM 5

11 авг 2017 : 		 Новое видео PHANTOM 5

20 июл 2017 : 		 Новая песня PHANTOM 5

10 май 2016 : 		 Новое видео PHANTOM 5

9 май 2016 : 		 EPK от PHANTOM 5

26 апр 2016 : 		 Новая песня PHANTOM 5

11 апр 2016 : 		 Новая песня PHANTOM 5

15 мар 2016 : 		 Новая песня PHANTOM 5

24 фев 2016 : 		 Бывшие музыканты SCORPIONS, BONFIRE в PHANTOM 5

12 ноя 2015 : 		 SUPREMACY сменили название

30 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты SCORPIONS, BONFIRE, JADED HEART в SUPREMACY

| - |
|||| сегодня

Новая песня PHANTOM 5

*
zoom
*
* *
“Baptised”, новая песня группы PHANTOM 5, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Play To Win", выход которого запланирован на тринадцатое октября на Frontiers Music Srl:

01. The Change In You
02. Crossfire
03. Baptised
04. Read Your Mind
05. Play To Win
06. Child Soldiers
07. Do You Believe In Love
08. Phantom Child
09. Had Enuff
10. Shadows Dance
11. Reach Out

PHANTOM 5 Streaming New Song вЂњBaptisedвЂќ






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 181

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Finntroll Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом