Новая песня PHANTOM 5 “Baptised”, новая песня группы PHANTOM 5, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Play To Win", выход которого запланирован на тринадцатое октября на Frontiers Music Srl:



01. The Change In You

02. Crossfire

03. Baptised

04. Read Your Mind

05. Play To Win

06. Child Soldiers

07. Do You Believe In Love

08. Phantom Child

09. Had Enuff

10. Shadows Dance

11. Reach Out















просмотров: 181