FOO FIGHTERS исполняют AC/DC FOO FIGHTERS первого сентября были гостями программы BBC Radio 1 "Live Lounge", где исполнили новый сингл "The Sky Is A Neighborhood", классическую тему "Best Of You" и кавер-версию AC/DC "Let There Be Rock".















