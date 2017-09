15 сен 2017



Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью WE CAME AS ROMANS выпустят новую работу, получившую название "Cold Like War", двадцатого октября на SharpTone Records:



01. Vultures With Clipped Wings02. Cold Like War 03. Two Hands 04. Lost In The Moment 05. Foreign Fire 06. Wasted Age 07. Encoder08. If There's Something To See (feat. Eric Vanlerberghe from I PREVAIL)09. Promise Me 10. Learning To Survive



Видео на "Cold Like War" доступно ниже.















