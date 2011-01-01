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*We Came as Romans*



15 сен 2017 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

30 сен 2016 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

22 июл 2015 : 		 Новый альбом WE CAME AS ROMANS доступен для прослушивания

14 окт 2014 : 		 Кавер-версия TAYLOR SWIFT от WE CAME AS ROMANS

30 янв 2014 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

20 дек 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

4 сен 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

11 июл 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

4 июл 2013 : 		 Видео с текстом от WE CAME AS ROMANS

9 фев 2013 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 янв 2013 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

7 июл 2012 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

17 ноя 2011 : 		 Новое видео WE CAME AS ROMANS

5 сен 2011 : 		 Новая песня WE CAME AS ROMANS

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|||| 15 сен 2017

Новый альбом WE CAME AS ROMANS выйдет осенью

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WE CAME AS ROMANS выпустят новую работу, получившую название "Cold Like War", двадцатого октября на SharpTone Records:

01. Vultures With Clipped Wings02. Cold Like War 03. Two Hands 04. Lost In The Moment 05. Foreign Fire 06. Wasted Age 07. Encoder08. If There's Something To See (feat. Eric Vanlerberghe from I PREVAIL)09. Promise Me 10. Learning To Survive

Видео на "Cold Like War" доступно ниже.

WE CAME AS ROMANS To Release 'Cold Like War' Album In October






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