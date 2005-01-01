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Новая песня ENSIFERUM "King Of Storms", новая песня группы ENSIFERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Two Paths", выход которого запланирован на пятнадцатое сентября на Metal Blade Records.























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