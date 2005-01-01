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*Ensiferum*



13 сен 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

30 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

20 июл 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

7 апр 2017 : 		 ENSIFERUM из студии

28 фев 2017 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет осенью

25 фев 2016 : 		 Сборник лучшего от ENSIFERUM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM

4 фев 2015 : 		 Новая песня ENSIFERUM

12 янв 2015 : 		 Новое видео ENSIFERUM

17 дек 2014 : 		 ENSIFERUM представили обложку альбома "One Man Army"

15 ноя 2014 : 		 Новый альбом ENSIFERUM выйдет в феврале

30 сен 2014 : 		 ENSIFERUM завершают запись

26 авг 2014 : 		 ENSIFERUM начнут запись в сентябре

11 июл 2014 : 		 ENSIFERUM начнут запись осенью

20 окт 2013 : 		 ENSIFERUM выпустили рог

25 апр 2013 : 		 ENSIFERUM на METAL BLADE RECORDS

28 авг 2012 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

21 авг 2012 : 		 Новая песня ENSIFERUM

8 авг 2012 : 		 Новое видео ENSIFERUM

10 июл 2012 : 		 Новая песня ENSIFERUM

28 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома ENSIFERUM

24 май 2012 : 		 Детали нового альбома ENSIFERUM

22 фев 2012 : 		 Гости на новом альбом ENSIFERUM

19 фев 2012 : 		 ENSIFERUM начали запись

4 сен 2009 : 		 Новое видео ENSIFERUM

9 авг 2009 : 		 Семплы с нового альбома ENSIFERUM

23 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома ENSIFERUM

2 июл 2009 : 		 Название и трек-лист нового альбома ENSIFERUM

23 апр 2009 : 		 ENSIFERUM: видео из студии

5 фев 2009 : 		 Два первых альбома ENSIFERUM выйдут с бонус-треками

13 ноя 2008 : 		 Вокалист ENSIFERUM не сможет приехать в Россию

10 сен 2007 : 		 Из ENSIFERUM ушел клавишник

17 апр 2007 : 		 Доступно видео на песню ENSIFERUM 'Ahti'

29 мар 2007 : 		 ENSIFERUM стали звездой

18 фев 2007 : 		 Выход нового альбома ENSIFERUM откладывается до апреля

20 янв 2007 : 		 ENSIFERUM взяли сессионого музыканта

9 янв 2007 : 		 Подробности о третьем альбоме ENSIFERUM

15 ноя 2006 : 		 ENSIFERUM обнародовали название нового альбома

25 июл 2006 : 		 Обнародована дата выхода нового альбома ENSIFERUM

15 июн 2006 : 		 Переносится дата выхода DVD ENSIFERUM

3 июн 2006 : 		 ENSIFERUM: Трек-лист "10th Anniversary Live" DVD

4 фев 2006 : 		 ENSIFERUM представляют новую песню

17 янв 2006 : 		 Концертный DVD от ENSIFERUM

16 дек 2005 : 		 ENSIFERUM: подробности нового EP 'Dragonheads'

21 ноя 2005 : 		 ENSIFERUM выпустят 'Dragonheads' в феврале

24 сен 2005 : 		 ENSIFERUM расстались с барабанщиком

3 сен 2005 : 		 ENSIFERUM запишут новый мини-альбом

13 июн 2005 : 		 ENSIFERUM выпустят новый EP в ноябре

27 окт 2004 : 		 Вокалист NORTHER присоединился к ENSIFERUM

2 авг 2004 : 		 ENSIFERUM: новый вокалист из NORTHER?

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Новая песня ENSIFERUM

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"King Of Storms", новая песня группы ENSIFERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Two Paths", выход которого запланирован на пятнадцатое сентября на Metal Blade Records.

ENSIFERUM Releases New Song 'King Of Storms'










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