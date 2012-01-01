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*Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо и... [71]
*SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!» [21]
*Вокалист METALLICA упал на сцене [21]
*Переиздание METALLICA выйдет осенью [21]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [19]
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*Tigertailz*



13 сен 2017 : 		 Новый сингл TIGERTAILZ выйдет осенью

25 апр 2016 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

14 мар 2016 : 		 Новый альбом TIGERTAILZ выйдет в апреле

2 июл 2015 : 		 TIGERTAILZ нашли нового басиста

10 июн 2015 : 		 TIGERTAILZ нашли нового вокалиста

31 мар 2015 : 		 TIGERTAILZ расстались с вокалистом

30 июн 2014 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

19 фев 2014 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

7 окт 2013 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

9 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового EP TIGERTAILZ

21 авг 2013 : 		 Новое видео TIGERTAILZ выйдет в сентябре

17 июн 2013 : 		 Новый ЕР TIGERTAILZ выйдет в сентябре

4 июн 2013 : 		 MATT BLAKOUT вернулся в TIGERTAILZ

16 май 2013 : 		 TIGERTAILZ планируют запись EP

29 мар 2013 : 		 TIGERTAILZ вновь расстались с ударником

3 окт 2012 : 		 Новая версия 'Fall In Love Again' TIGERTAILZ доступна для скачивания

15 сен 2012 : 		 Новое видео TIGERTAILZ

27 июн 2012 : 		 Новый состав TIGERTAILZ

12 янв 2012 : 		 TIGERTAILZ расстались с басисткой

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Новый сингл TIGERTAILZ выйдет осенью

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TIGERTAILZ выпустят специальную версию "Fall In Love Again" с вокалом Suzi Chunk шестнадцатого сентября.

TIGERTAILZ To Release 'Fall In Love Again' Video/Single For PEPSI TATE Charity






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