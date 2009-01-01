Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо и... [71]
*SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!» [21]
*Вокалист METALLICA упал на сцене [21]
*Переиздание METALLICA выйдет осенью [21]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [19]
*
[= ||| все новости группы



*Xandria*



13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA

11 апр 2014 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

3 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни XANDRIA

28 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

7 янв 2014 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в мае

25 окт 2013 : 		 В XANDRIA сменилась вокалистка

10 окт 2013 : 		 XANDRIA приступили к работе над альбомом

4 фев 2013 : 		 XANDRIA нашли басиста

24 авг 2012 : 		 XANDRIA в акустике

25 июл 2012 : 		 XANDRIA начали поиски басиста

19 июл 2012 : 		 XANDRIA расстались с басистом

28 фев 2012 : 		 Семплы нового альбома XANDRIA

14 фев 2012 : 		 Новое видео XANDRIA

11 фев 2012 : 		 Новая песня XANDRIA

7 дек 2011 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

29 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома XANDRIA

11 ноя 2011 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в феврале

20 авг 2011 : 		 XANDRIA на NAPALM RECORDS

5 мар 2011 : 		 Бывшая вокалистка XANDRIA Kerstin Bischof работает над сольным альбомом

20 дек 2010 : 		 XANDRIA представили новую вокалистку

6 дек 2010 : 		 XANDRIA представят новую вокалистку в декабре

6 июл 2010 : 		 XANDRIA продолжают поиски вокалистки

27 май 2010 : 		 Видеоприветствие от группы XANDRIA

19 фев 2010 : 		 XANDRIA вновь ищут вокалистку

4 апр 2009 : 		 Видеопослание новой вокалистки XANDRIA

10 фев 2009 : 		 Новая вокалистка XANDRIA

3 фев 2009 : 		 XANDRIA объявят имя вокалистки на этой неделе

4 май 2008 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

29 июл 2005 : 		 XANDRIA: новый альбом "India" на подходе

| - |
|||| 13 сен 2017

XANDRIA нашли временную вокалистку

*
zoom
*
* *
XANDRIA были вынуждены отменить выступления в США, стартующие 29 сентября.

«У нас есть как хорошие, так и не очень новости. Начнем с плохих: с сожалением и печалью сообщаем, что Dianne сейчас не может с нами выступать. Порой вещи находятся за пределами контроля, так что примите это вместе с нами. Все вышесказанное, к сожалению, означает, что мы вынуждены отменить визит в Россию и США. Мы работаем над новыми датами, но пока не можем сказать, когда это будет. Деньги за билеты будут возвращены в местах их приобретения.

Временно в нашей команде будет петь Aeva Maurelle из AEVERIUM — она выйдет с нами на сцену в ноябре и декабре. Пожалуйста, встретьте её так тепло как вы можете, с нетерпением ждем этой встречи!!»

XANDRIA Cancels U.S. Tour, Announces Stand-In Singer For European Shows






Like!+0Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Aijzhan
13 сен 2017, 17:48		Что-то мне это напоминает...............

YNWA
13 сен 2017, 18:00		А разве у них не все время временные?

Dark Force
13 сен 2017, 23:56		Уже похоже не временную, Диана окончательно покинула группу. С фейсбука Дианы -
https://www.facebook.com/diannevangiersbergenofficial/videos/1425008687567382/


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 956

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacrimosa Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом