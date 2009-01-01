13 сен 2017



XANDRIA нашли временную вокалистку XANDRIA были вынуждены отменить выступления в США, стартующие 29 сентября.



«У нас есть как хорошие, так и не очень новости. Начнем с плохих: с сожалением и печалью сообщаем, что Dianne сейчас не может с нами выступать. Порой вещи находятся за пределами контроля, так что примите это вместе с нами. Все вышесказанное, к сожалению, означает, что мы вынуждены отменить визит в Россию и США. Мы работаем над новыми датами, но пока не можем сказать, когда это будет. Деньги за билеты будут возвращены в местах их приобретения.



Временно в нашей команде будет петь Aeva Maurelle из AEVERIUM — она выйдет с нами на сцену в ноябре и декабре. Пожалуйста, встретьте её так тепло как вы можете, с нетерпением ждем этой встречи!!»















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