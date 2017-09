13 сен 2017



Новое видео STONE SOUR "Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)", новое видео группы STONE SOUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hydrograd", режиссером был Ryan Valdez, а в качестве гостей в клипе принимали участие участники STEEL PANTHER.















+2 -4





просмотров: 970