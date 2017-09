сегодня



SCORPIONS записали две новые песни SCORPIONS закончили запись нескольких песен для нового балладного сборника.



«Sony Music в этом году, осенью, выпустит новый балладный сборник, — сказал Klaus Meine в недавнем интервью. — И они хотели получить от нас несколько бонус-треков, мы собрались в студии, и все принесли прекрасные идеи. И до этого интервью мы как раз закончили запись и послушали первые миксы, и пока звучит всё просто замечательно. Это будет "сборник баллад", но с новыми треками. Он должен получиться классным».



На вопрос о том, почему появилась идея такой компиляции, Klaus сказал:



«Sony Music пришли к нам и сказали: "Ребята, давайте. У вас столько крутых песен. И мы хотим собрать их вместе в компиляцию, подобной которой у вас ещё не было". Так что всё выйдет, я думаю, в ноябре».



Meine также добавил, что, несмотря на то, что в США они известны больше по рок-номерам типа "Rock You Like A Hurricane", в других уголках планеты очень ценят их баллады, такие как "Still Loving You" — она очень популярна во Франции. В Азии любят баллады, и в России "Wind Of Change" и подобные песни очень популярны — они так же известны, как в США котируется "Rock You Like A Hurricane". В разных частях мира любят разный наш материал, поэтому мы решили выйти вот с таким предложением [сборником баллад]».







+3 -2



( 6 )

просмотров: 906