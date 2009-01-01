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*Scorpions*



15 сен 2017 : 		 SCORPIONS записали две новые песни

10 сен 2017 : 		 Песню SCORPIONS поставили по ошибке

15 авг 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о долголетии команды

8 авг 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о решении Трампа построить стену

5 июл 2017 : 		 Гитарист SCORPIONS о разогреве MEGADETH

23 мар 2017 : 		 SCORPIONS объявили даты американского тура с MEGADETH

26 янв 2017 : 		 MIKKEY DEE надеется записать альбом со SCORPIONS

22 дек 2016 : 		 SCORPIONS, METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill в 'Hall Of Heavy Metal History'

6 дек 2016 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Взаимоотношения с Mikkey просто замечательные!»

20 ноя 2016 : 		 SCORPIONS играют в 'My Favorite Things'

28 окт 2016 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Mikkey Dee принёс с собой новую энергетику!»

10 окт 2016 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к SCORPIONS

12 сен 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD стал постоянным участником SCORPIONS

5 сен 2016 : 		 SCORPIONS исполнили MOTÖRHEAD

26 авг 2016 : 		 Фильм о SCORPIONS выйдет осенью

25 авг 2016 : 		 Концертный релиз SCORPIONS выйдет осенью

22 июл 2016 : 		 SCORPIONS впервые выступят в Австралии

2 июл 2016 : 		 Гитарист METALLICA сочинил предисловие к новой книге о SCORPIONS

12 май 2016 : 		 Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа не ушла на покой

11 май 2016 : 		 SCORPIONS с барабанщиком MOTÖRHEAD: видео

29 апр 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступит со SCORPIONS

21 апр 2016 : 		 Гитарист SCORPIONS о ситуации в AC/DC

13 апр 2016 : 		 Концертное видео от SCORPIONS

22 мар 2016 : 		 SCORPIONS сыграли неполное шоу

16 мар 2016 : 		 Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS

11 мар 2016 : 		 Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS

16 фев 2016 : 		 Туровое издание последнего альбома SCORPIONS выйдет c двумя DVD

5 фев 2016 : 		 Видео с выступления SCORPIONS в программе Na Sowas!

12 янв 2016 : 		 SCORPIONS отыграют пять концертов в Лас-Вегасе

25 дек 2015 : 		 SCORPIONS в Musikladen TV

24 дек 2015 : 		 Поздравление от SCORPIONS

23 дек 2015 : 		 SCORPIONS на немецком ТВ

22 дек 2015 : 		 Редкое концертное видео SCORPIONS

20 дек 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS в программе Rockpop

18 дек 2015 : 		 Новое видео SCORPIONS

15 дек 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

12 дек 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Tokyo Tapes"

6 дек 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

3 дек 2015 : 		 Редкая композиция SCORPIONS

1 дек 2015 : 		 RUDOLF SCHENKER: «Было важно, чтобы SCORPIONS выступили в Париже»

26 ноя 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"

26 ноя 2015 : 		 Фанаты SCORPIONS поют национальный гимн Франции

21 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Love At First Sting"

20 ноя 2015 : 		 Шесть релизов SCORPIONS попали в чарты

17 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "World Wide Live"

14 ноя 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"

12 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Animal Magnetism"

11 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Lovedrive"

10 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Savage Amusement"

9 ноя 2015 : 		 Семплы треков переиздания SCORPIONS "Taken By Force"

7 ноя 2015 : 		 Семплы песен из переиздания SCORPIONS

4 ноя 2015 : 		 Нереализованный трек SCORPIONS

3 ноя 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"

20 окт 2015 : 		 Документальный фильм SCORPIONS выйдет в ноябре

19 окт 2015 : 		 SCORPIONS отменили специальное шоу

15 окт 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS о переизданиях

9 окт 2015 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

7 окт 2015 : 		 Вокалист SCORPIONS о своем автомобиле

29 сен 2015 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Нет ничего, что бы я хотел поменять в нашей карьере»

25 сен 2015 : 		 Демо "Coming Home" SCORPIONS

18 сен 2015 : 		 Трейлер нового переиздания SCORPIONS

17 сен 2015 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2015 : 		 Демо нереализованного трека SCORPIONS

14 сен 2015 : 		 SCORPIONS выступили с двенадцатилетним гитаристом

8 сен 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS: "Альбом SCHENKER BROTHERS отложен из-за юбилея группы"

4 сен 2015 : 		 Трейлер переизданий SCORPIONS

30 авг 2015 : 		 Колыбельные от SCORPIONS

29 авг 2015 : 		 Переиздания альбомов SCORPIONS выйдут в ноябре

26 авг 2015 : 		 Новое видео SCORPIONS

16 июл 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS: "Рок-н-ролл никогда не умрет!"

15 июл 2015 : 		 Переиздания SCORPIONS выйдут в ноябре

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SCORPIONS

16 июн 2015 : 		 Последний альбом SCORPIONS выйдет в США с 7 бонус-треками

26 май 2015 : 		 Вокалист SCORPIONS в программе "Познер"

23 май 2015 : 		 SCORPIONS в программе "Вечерний Ургант"

9 май 2015 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

4 май 2015 : 		 SCORPIONS открыли мировой тур

15 апр 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS о названии нового альбома

16 фев 2015 : 		 Фронтмен SCORPIONS об альбоме "Eye To Eye": "Лучшая ошибка, которую мы когда-либо совершали"

16 фев 2015 : 		 Репортаж о премьере документального фильма о SCORPIONS

13 фев 2015 : 		 "Virgin Killer" SCORPIONS выйдет на виниле

10 фев 2015 : 		 Гитарист SCORPIONS объяснил, почему "прощальный" тур не стал прощальным

9 фев 2015 : 		 Новое видео SCORPIONS

1 фев 2015 : 		 Семплы новых песен SCORPIONS

15 янв 2015 : 		 Видео с текстом от SCORPIONS

6 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома SCORPIONS

19 дек 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SCORPIONS

30 ноя 2014 : 		 JAMES KOTTAK вернулся в SCORPIONS

3 сен 2014 : 		 Умер менеджер SCORPIONS

17 авг 2014 : 		 SCORPIONS отметят юбилей альбомом и туром

6 авг 2014 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

29 июл 2014 : 		 Запросы SCORPIONS влияют на цену билетов

17 июл 2014 : 		 SCORPIONS передумали уходить

7 май 2014 : 		 Барабанщик SCORPIONS вернулся домой

2 май 2014 : 		 SCORPIONS о ситуации с James'ом Kottak'ом

29 апр 2014 : 		 Барабанщик SCORPIONS сядет в тюрьму за оскорбление Ислама

7 апр 2014 : 		 SCORPIONS выступили без Kottak'a

24 фев 2014 : 		 SCORPIONS выступят в Бахрейне на гран-при формулы 1

5 фев 2014 : 		 SCORPIONS записали кавер-версию RAINBOW для трибьюта DIO

9 янв 2014 : 		 'Blackout' SCORPIONS выйдет на SACD

24 дек 2013 : 		 Вокалист SCORPIONS о выборе песен для "MTV Unplugged"

18 дек 2013 : 		 EPK от SCORPIONS

27 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SCORPIONS

25 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SCORPIONS

15 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD SCORPIONS

25 окт 2013 : 		 Трек-лист нового концертного релиза SCORPIONS

16 окт 2013 : 		 SCORPIONS получили награду DER STEIGER

11 окт 2013 : 		 Концертный релиз SCORPIONS выйдет в ноябре

14 сен 2013 : 		 SCORPIONS представили новые песни

11 июл 2013 : 		 Гитарист SCORPIONS считает NICKELBACK лучшей группой нового поколения

29 июн 2013 : 		 'MTV Unplugged - Live In Athens' SCORPIONS выйдет в 2013

5 июн 2013 : 		 SCORPIONS работают в студии

23 апр 2013 : 		 SCORPIONS вспоминают Сторма Торгерсона

18 апр 2013 : 		 Делюкс-издание "Crazy World" SCORPIONS выйдет в июне

24 мар 2013 : 		 Участники SCORPIONS о LED ZEPPELIN

6 янв 2013 : 		 Вокалист SCORPIONS о прощальном туре и новом релизе

24 дек 2012 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

18 дек 2012 : 		 Рождественские открытки SCORPIONS

5 дек 2012 : 		 SCORPIONS на вершине австрийских гор

4 ноя 2012 : 		 Холст 'Blackout' от SCORPIONS

16 окт 2012 : 		 SCORPIONS исполнили акустическую версию 'Still Loving You'

20 сен 2012 : 		 Видео с пресс-конференции SCORPIONS из Парагвая

21 авг 2012 : 		 Видео полного концерта SCORPIONS

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления SCORPIONS

15 июл 2012 : 		 Гитарист SCORPIONS хочет сохранить "дух 80-х" в найденных записях

8 июл 2012 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

2 июл 2012 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

13 июн 2012 : 		 SCORPIONS вдохнут новую жизнь в незаконченные песни из 80-х и 90-х

25 апр 2012 : 		 SCORPIONS: Видео из Челябинска

2 фев 2012 : 		 SCORPIONS выступили на немецком телевидении

1 фев 2012 : 		 SCORPIONS планируют "специальные" релизы после окончания тура

24 янв 2012 : 		 Пять новых клипов SCORPIONS

11 янв 2012 : 		 SCORPIONS встретили новый год у Бранденбургских ворот

5 янв 2012 : 		 Новые релизы SCORPIONS выйдут в США в январе

9 ноя 2011 : 		 Детали Blu-Ray издания SCORPIONS:

22 окт 2011 : 		 Семплы с нового релиза SCORPIONS

13 окт 2011 : 		 Концертный релиз SCORPIONS выйдет в октябре

5 окт 2011 : 		 Трек-лист нового релиза SCORPIONS

3 окт 2011 : 		 Фрагмент перезаписанной песни SCORPIONS

29 сен 2011 : 		 Обложка нового релиза SCORPIONS

23 авг 2011 : 		 SCORPIONS сыграют последнее немецкое шоу на Wacken Open Air

25 июл 2011 : 		 TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к SCORPIONS

15 июл 2011 : 		 Документальный фильм о SCORPIONS выйдет в 2013-м году

30 июн 2011 : 		 SCORPIONS выступят с оркестром на BERLIN CLASSIC OPEN AIR

29 июн 2011 : 		 Видео с выступления SCORPIONS

11 апр 2011 : 		 SCORPIONS перезапишут свои хиты для нового альбома

31 мар 2011 : 		 SCORPIONS выступили на юбилее Горбачева

21 янв 2011 : 		 SCORPIONS выступят на концерте ко дню рождения Горбачева

30 ноя 2010 : 		 SCORPIONS в России в мае

20 окт 2010 : 		 "Премиум"-издание последнего альбома SCORPIONS

24 авг 2010 : 		 MICHAEL SCHENKER, CARMINE APPICE выступили вместе со SCORPIONS

1 июл 2010 : 		 SCORPIONS были вынуждены отменить выступление в Коламбусе

20 июн 2010 : 		 VINCE NEIL присоединился к SCORPIONS

17 июн 2010 : 		 SCORPIONS подписали контракт с BMG RIGHTS MANAGEMENT

23 май 2010 : 		 SCORPIONS о смерти DIO

13 май 2010 : 		 SCORPIONS объединились с Simfy Live

2 май 2010 : 		 SCORPIONS думают об объединении с бывшими участниками

20 апр 2010 : 		 Выиграй последний альбом SCORPIONS с автографами!

14 апр 2010 : 		 Новое видео SCORPIONS

8 апр 2010 : 		 SCORPIONS представлены в HOLLYWOOD'S ROCKWALK

29 мар 2010 : 		 TARJA TURUNEN выступила вместе со SCORPIONS на немецком TV

18 мар 2010 : 		 SCORPIONS открыли турне в Праге

25 фев 2010 : 		 Превью нового альбома SCORPIONS

24 фев 2010 : 		 Фрагменты новой песни SCORPIONS

20 фев 2010 : 		 Новый сингл SCORPIONS дебютировал на греческом радио

6 фев 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SCORPIONS

5 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN на новом альбоме SCORPIONS

28 янв 2010 : 		 Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа решила уйти со сцены

24 янв 2010 : 		 SCORPIONS завершают карьеру

9 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома SCORPIONS

6 янв 2010 : 		 Бывший ударник SCORPIONS заключил контракт с Dark Star Records

25 дек 2009 : 		 SCORPIONS представят новый альбом в Москве

23 ноя 2009 : 		 SCORPIONS объявили название нового альбома

14 ноя 2009 : 		 SCORPIONS поедут в двухлетнее мировое турне

18 окт 2009 : 		 SCORPIONS работают над 12 новыми песнями

10 окт 2009 : 		 Вокалист SCORPIONS в песне по защите климата

16 сен 2009 : 		 SCORPIONS вместе с другими звездами запишут песню

3 сен 2009 : 		 SCORPIONS напряженно работают над новым диском

14 июл 2009 : 		 Гитарист SCORPIONS выпустит автобиографию

16 июн 2009 : 		 SCORPIONS продлили контракт с лейблом

6 июн 2009 : 		 Доступно проф видео с концерта SCORPIONS в Польше

22 апр 2009 : 		 SCORPIONS готовят новый материал в студии

3 апр 2009 : 		 SCORPIONS начнут работу над новым альбомом в этом году

22 фев 2009 : 		 Видео с выступления SCORPIONS на вручении награды ECHO

9 фев 2009 : 		 SCORPIONS получат награду ECHO

11 дек 2008 : 		 В Великобритании страница SCORPIONS в Wikipedia заблокирована за детскую порнографию

5 май 2008 : 		 Документальный ролик о поездке SCORPIONS по России

1 май 2008 : 		 Две редких демо-записи SCORPIONS в сети

8 ноя 2007 : 		 SCORPIONS: Выход DVD "Live At Wacken" перенесен на декабрь

13 окт 2007 : 		 Новый DVD SCORPIONS выйдет в ноябре

18 июн 2007 : 		 Новое видео от SCORPIONS

6 июн 2007 : 		 SCORPIONS примут участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

15 май 2007 : 		 На новом альбоме SCORPIONS спел Billy Cogan

28 апр 2007 : 		 SCORPIONS: сэмплы нового альбома в сети

18 апр 2007 : 		 Опубликованы новые семплы с последнего альбома SCORPIONS

30 мар 2007 : 		 Доступны семплы с нового альбома SCORPIONS

29 мар 2007 : 		 SCORPIONS исполнят новую песню на годовщине Союза Европы

15 фев 2007 : 		 Новый диск SCORPIONS в мае

15 ноя 2006 : 		 SCORPIONS записывают новый альбом

16 авг 2006 : 		 Запись выступления SCORPIONS на фестивале Wacken Open Air в сети

31 июл 2006 : 		 SCORPIONS выпустят новый альбом в мае

28 апр 2006 : 		 Над новым альбомом SCORPIONS будет работать Desmond Child

25 июл 2005 : 		 SCORPIONS: треклист нового DVD

8 июн 2005 : 		 SCORPIONS выпускают новый DVD

16 фев 2004 : 		 SCORPIONS подтвердили участие на SWEDEN ROCK

25 сен 2002 : 		 Восточно-европейский тур THE SCORPIONS

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SCORPIONS записали две новые песни

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SCORPIONS закончили запись нескольких песен для нового балладного сборника.

«Sony Music в этом году, осенью, выпустит новый балладный сборник, — сказал Klaus Meine в недавнем интервью. — И они хотели получить от нас несколько бонус-треков, мы собрались в студии, и все принесли прекрасные идеи. И до этого интервью мы как раз закончили запись и послушали первые миксы, и пока звучит всё просто замечательно. Это будет "сборник баллад", но с новыми треками. Он должен получиться классным».

На вопрос о том, почему появилась идея такой компиляции, Klaus сказал:

«Sony Music пришли к нам и сказали: "Ребята, давайте. У вас столько крутых песен. И мы хотим собрать их вместе в компиляцию, подобной которой у вас ещё не было". Так что всё выйдет, я думаю, в ноябре».

Meine также добавил, что, несмотря на то, что в США они известны больше по рок-номерам типа "Rock You Like A Hurricane", в других уголках планеты очень ценят их баллады, такие как "Still Loving You" — она очень популярна во Франции. В Азии любят баллады, и в России "Wind Of Change" и подобные песни очень популярны — они так же известны, как в США котируется "Rock You Like A Hurricane". В разных частях мира любят разный наш материал, поэтому мы решили выйти вот с таким предложением [сборником баллад]».

SCORPIONS Have Recorded Two New Songs For Best-Of-Ballads Compilation



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Blackout 74
15 сен 2017, 14:37		Отлично, ждём сборник и две новых вещи.)

Super Ghost
15 сен 2017, 14:42		В нашу цифровую эпоху каждый может себе создать любой сборник самостоятельно. Какой вообще сейчас смысл в компиляциях, тем более в таких узкоспециализированных (только баллады)? Ну конечно, продать некоторым тиражом его можно, когда твоя группа называется Скорпионс, Металлика или Мэйден, но все-таки...

Super Ghost
15 сен 2017, 14:45		И, кстати, в оригинале новости вроде нет именно "двух" песен. Там вроде "несколько", надеюсь, это будет побольше двух)

Blackout 74
15 сен 2017, 14:52		Super Ghost

http://www.blabbermouth.net/news/scorpions-have-recorded-two-new-songs-for-best-of-ballads-compilation.html#tMLHmUCtQWSo76QG.01

Super Ghost
15 сен 2017, 14:53		Ну ок, две так две

decided
15 сен 2017, 16:51		Дак ведь было уже, я точно помню в школые времена кассеты продавались Gold Ballads или как то так. Зачем еще то ?


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