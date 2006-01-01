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Вокалист NAPALM DEATH : «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас» В ходе недавнего разговора с вокалистом NAPALM DEATH у него спросили, мёртв ли рок или нет:



«Фишка в том, что когда Gene Simmons говорит о смерти рока, есть большая вероятность в том, что он просто не видит тех, кто стоит за хорошо продающимися артистами, то есть он не видит настоящее положение дел. Я не большой спец в этом деле, но знаю, что в Австралии (интервью было в австралийском издании) андеграундная сцена весьма разнообразна и включает совершенно разную музыку — рок, что-то более жёсткое, и это просто замечательно. Знаю, что в окрестностях Мельбурна существует панк-сцена, которая лет двадцать — тридцать назад была столь бесконтрольной и спонтанной, что даже немного пугала. Но это лишь бодрит.



Gene Simmons, а его тут с нами нет, чтобы он мог сказать от своего имени, но я скорее соглашусь с тем, что он не видит подноготную на определённом уровне и не видит истинного положения дел. Он, может, и говорит, что рок умер, потому что люди, которых он знает и которые находятся на одном уровне, уже делают всё не так хорошо, как раньше. Ну ладно, хорошо. Но есть же куда больше, чем только это.



И ещё раз повторюсь: я не буду говорить за него. Может, он и обладает знаниями в музыке, но лично я подозреваю, что он говорит, исходя из определённого уровня знаний. И, конечно же, если копнуть чуть глубже, то музыкальная сцена весьма плодотворна.



И если ещё раз вернуться к наделавшей шуму фразе, то рок не умер — он не умер тридцать лет назад, не умер и сейчас.



Давайте посмотрим со стороны металла, если хотите. IRON MAIDEN, быть может, уже на закате, SABBATH, к сожалению, больше нет, ну, может, сыграют пару — тройку шоу; METALLICA — хорошо, они по-прежнему на коне. И ещё раз: я говорю не как большой фанат металла. Есть ещё кто-то? Я не знаю. И если вы взглянете на самые известные команды, они просто не могут существовать вечно. Так что полагаю, что его точкой зрения была — кто ещё такой же именитый? Может, и не будет таких. Может, всё останется на том уровне, на каком есть, кто знает, кто может это определять?»















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