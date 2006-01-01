Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании [94]
*SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!» [24]
*Вокалист METALLICA упал на сцене [22]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [21]
*METALLICA представила новую песню [17]
*
[= ||| все новости группы



*Napalm Death*



15 сен 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

23 авг 2017 : 		 NAPALM DEATH приступили к записи

26 июн 2017 : 		 Прослушивания NAPALM DEATH возросли на 228% после визита на радио

22 июн 2017 : 		 Вокалист NAPALM DEATH учит британских политиков дэт-металлу

8 июн 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

21 фев 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании NAPALM DEATH

8 ноя 2016 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о Трампе

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

26 апр 2016 : 		 NAPALM DEATH подумывают о сочинении материала для нового альбома

9 мар 2016 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

18 дек 2015 : 		 Видео полного выступления NAPALM DEATH

11 дек 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о событиях в Париже

2 дек 2015 : 		 NAPALM DEATH и MELVINS поедут в совместный тур

24 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

16 ноя 2015 : 		 NAPALM DEATH выступят с другим вокалистом

12 ноя 2015 : 		 Гитарист CARCASS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

21 окт 2015 : 		 Винил NAPALM DEATH выйдет в ноябре

8 сен 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

3 июл 2015 : 		 Благотворительный сингл от NAPALM DEATH

28 фев 2015 : 		 Вокалист DEAD KENNEDYS присоединился на сцене к NAPALM DEATH

1 фев 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH просит помиловать двух наркокурьеров

30 янв 2015 : 		 Раритетное концертное видео NAPALM DEATH

23 янв 2015 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

14 янв 2015 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о своей лирике: "Я не пытаюсь разить людей словами, будто палкой"

9 янв 2015 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

30 дек 2014 : 		 Вокалист NAPALM DEATH опровергает слухи об уходе гитариста

24 дек 2014 : 		 Вокалист NAPALM DEATH раскрыл некоторые детали нового альбома группы

2 дек 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

19 ноя 2014 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

31 окт 2014 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет в январе

25 июл 2014 : 		 NAPALM DEATH начали запись гитар

22 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH о новом альбоме

12 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH исполнили новую песню

3 апр 2014 : 		 NAPALM DEATH выпустят миньон

18 дек 2013 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

20 мар 2013 : 		 Специальный концерт NAPALM DEATH был отменен из-за вероятности слишком громкого звука

31 янв 2013 : 		 "Enemy Of The Music Business" NAPALM DEATH выйдет на виниле

20 дек 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления NAPALM DEATH

9 дек 2012 : 		 Видео полного концерта NAPALM DEATH

2 ноя 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

7 июл 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления NAPALM DEATH

10 май 2012 : 		 Фронтмен NAPALM DEATH: «Я не гей»

29 фев 2012 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

24 фев 2012 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH доступен для прослушивания

23 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о новых треках

21 фев 2012 : 		 Юбилейная версия 'Scum' NAPALM DEATH выйдет в марте

18 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о секретах группы

16 фев 2012 : 		 Лидер NAPALM DEATH о новом альбоме

8 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH о новых треках

5 фев 2012 : 		 Вокалист NAPALM DEATH рассказывает о концепции альбома

2 фев 2012 : 		 NAPALM DEATH испонили два новых трека

26 янв 2012 : 		 Трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

23 янв 2012 : 		 NAPALM DEATH представили новый трек

6 янв 2012 : 		 Новая песня NAPALM DEATH

5 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома NAPALM DEATH

24 сен 2011 : 		 NAPALM DEATH подписали новый контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

21 авг 2011 : 		 Новый альбом NAPALM DEATH выйдет в феврале

14 авг 2011 : 		 NAPALM DEATH заканчивают работу над новым альбомом

5 май 2011 : 		 NAPALM DEATH начали запись

22 мар 2011 : 		 NAPALM DEATH ищут новый лейбл

16 фев 2011 : 		 Видео с выступления NAPALM DEATH

6 янв 2011 : 		 NAPALM DEATH запишут 'таинственную песню'

2 ноя 2010 : 		 NAPALM DEATH «придадут пикантности» сет-листу европейского тура

9 июн 2010 : 		 Новое видео NAPALM DEATH

1 мар 2009 : 		 NAPALM DEATH заканчивают работу над новым видео

6 дек 2008 : 		 Обложка и новая песня NAPALM DEATH

20 ноя 2008 : 		 NAPALM DEATH раскрыли трек-лист нового альбома

21 авг 2008 : 		 NAPALM DEATH огласили название нового альбома

7 авг 2008 : 		 Басист NAPALM DEATH сообщил новости из студии

26 мар 2008 : 		 Аудиоинтервью с BARNEY GREENWAY из NAPALM DEATH

7 ноя 2007 : 		 Обращение организаторов концертов NAPALM DEATH в России

14 мар 2007 : 		 Басист NAPALM DEATH рассказал о своих планах

10 ноя 2006 : 		 Новое видео NAPALM DEATH в сети

5 окт 2006 : 		 Юбилейное переиздание альбома NAPALM DEATH 'Scum' увидит свет в 2007 году

30 авг 2006 : 		 Умер экс-гитарист NAPALM DEATH Jesse Pintado

17 авг 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома NAPALM DEATH

24 июл 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома NAPALM DEATH

10 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме NAPALM DEATH

26 май 2006 : 		 NAPALM DEATH начали записывать новый альбом

9 май 2006 : 		 NAPALM DEATH на следующей неделе начнут записывать новый альбом

6 мар 2006 : 		 Басист NAPALM DEATH обещает "ничуть не менее интенсивный альбом, чем раньше»

29 янв 2006 : 		 NAPALM DEATH начнут запись в мае

15 дек 2005 : 		 NAPALM DEATH принялись за сочинение нового материала

23 авг 2005 : 		 NAPALM DEATH: видео 'The Silence Is Deafening' в сети

18 апр 2005 : 		 NAPALM DEATH раскрывают карты

3 авг 2002 : 		 Napalm Death – в студии.

| - |
|||| сегодня

Вокалист NAPALM DEATH: «Рок не умер 30 лет назад, не умер и сейчас»

*
zoom
*
* *
В ходе недавнего разговора с вокалистом NAPALM DEATH у него спросили, мёртв ли рок или нет:

«Фишка в том, что когда Gene Simmons говорит о смерти рока, есть большая вероятность в том, что он просто не видит тех, кто стоит за хорошо продающимися артистами, то есть он не видит настоящее положение дел. Я не большой спец в этом деле, но знаю, что в Австралии (интервью было в австралийском издании) андеграундная сцена весьма разнообразна и включает совершенно разную музыку — рок, что-то более жёсткое, и это просто замечательно. Знаю, что в окрестностях Мельбурна существует панк-сцена, которая лет двадцать — тридцать назад была столь бесконтрольной и спонтанной, что даже немного пугала. Но это лишь бодрит.

Gene Simmons, а его тут с нами нет, чтобы он мог сказать от своего имени, но я скорее соглашусь с тем, что он не видит подноготную на определённом уровне и не видит истинного положения дел. Он, может, и говорит, что рок умер, потому что люди, которых он знает и которые находятся на одном уровне, уже делают всё не так хорошо, как раньше. Ну ладно, хорошо. Но есть же куда больше, чем только это.

И ещё раз повторюсь: я не буду говорить за него. Может, он и обладает знаниями в музыке, но лично я подозреваю, что он говорит, исходя из определённого уровня знаний. И, конечно же, если копнуть чуть глубже, то музыкальная сцена весьма плодотворна.

И если ещё раз вернуться к наделавшей шуму фразе, то рок не умер — он не умер тридцать лет назад, не умер и сейчас.

Давайте посмотрим со стороны металла, если хотите. IRON MAIDEN, быть может, уже на закате, SABBATH, к сожалению, больше нет, ну, может, сыграют пару — тройку шоу; METALLICA — хорошо, они по-прежнему на коне. И ещё раз: я говорю не как большой фанат металла. Есть ещё кто-то? Я не знаю. И если вы взглянете на самые известные команды, они просто не могут существовать вечно. Так что полагаю, что его точкой зрения была — кто ещё такой же именитый? Может, и не будет таких. Может, всё останется на том уровне, на каком есть, кто знает, кто может это определять?»

NAPALM DEATH Frontman: Rock






Like!+8Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Blackout 74
15 сен 2017, 14:34		Совершенно верно, Барни. )

scdcdcvfc
15 сен 2017, 14:48		В точку, Барни. Вообще умный он мужик и выглядит хорошо для своего пятидесятника.

А кто в кусрсе чем он занимается помимо напалмов? Есть семья, дети, работа, бизнес? Чисто интересно.

Midnight Killer
15 сен 2017, 14:54		В вики говорят что:
Помимо Napalm Death Гринуэй работает в компании, занимающейся дистрибьюцией видеоигр

HLL
15 сен 2017, 16:00		да он прав.
и еще какойто джин симонс ? кто он вообще такой...

Rus
15 сен 2017, 18:06		Рок жив пока на горизонте у нас есть Роллинг Стоунз.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 986

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Halloween Party 2017 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом