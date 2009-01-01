сегодня



Из XANDRIA ушла вокалистка Вокалистка Dianne Van Giersbergen официально покинула состав XANDRIA — с деталями можно познакомиться в видео, опубликованном в официальном аккаунте в Facebook.























+1 -3



( 2 )

просмотров: 1689

