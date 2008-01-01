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Ранняя версия одного из хитов WHITESNAKE "Evolutions Version" хита WHITESNAKE "Is This Love", которая взята из юбилейного бокс-сета одноименного альбома команды, выходящего шестого октября, доступна для прослушивания ниже.























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