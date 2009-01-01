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Гитарист BLACK SABBATH : «Мы можем ещё сыграть одно — два шоу» Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi в интервью Express.co.uk сказал, что конец группы не совсем её конец:



«Кто знает? В один прекрасный момент мы можем дать какие-то одиночные концерты. Но ничего на текущий момент не планируется»



На вопрос о том, есть ли в планах новый студийный альбом, Tony ответил:



«Не знаю, никто это не обсуждал. Думаю, что каждый из нас сейчас хочет заниматься своими делами. Ozzy вновь едет в тур со своей командой, и только Бог знает, когда это закончится. Если что-то и будет, то точно не в ближайшее время».







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