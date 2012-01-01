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Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью
20 октября Cleopatra Records выпустят "The Way Life Goes - Deluxe Edition" TOM'a KEIFER'a. В новую версию войдут оригинальная запись, прошедшая ремастеринг у Richard'a Dodd'a (KINGS OF LEON, JASON ALDEAN, LADY ANTEBELLUM), а также две новые песни, записанные в Нэшвилле вместе с Vance'ом Powell'ом (Jack White, Chris Stapleton) вместе с Keifer'ом и участниками команды (Tony Higbee, Billy Mercer'ом, Paul'ом Simmon'ом, Paul'ом Taylor'ом, Savannah'ой Keifer и Kendra'ой Chantelle). Фанаты наконец-то смогут услышать кавер-версию THE BEATLES "With A Little Help From My Friends", которую музыкант исполняет на концертах, а также новую версию классического хита CINDERELLA "Nobody's Fool", записанную в дуэте с Lzzy Hale из HALESTORM.
Трек-лист:
Disc 1: CD
01. Solid Ground
02. A Different Light
03. It's Not Enough
04. Cold Day In Hell
05. Thick And Thin
06. Ask Me Yesterday
07. Fool's Paradise
08. The Flower Song
09. Mood Elevator
10. Welcome To My Mind
11. You Showed Me
12. Ain't That A Bitch
13. The Way Life Goes
14. Babylon
Bonus Tracks
15. Nobody's Fool (feat. Lzzy Hale)
16. With A Little Help From My Friends
17. Nobody's Fool (Piano Version)
Disc 2: DVD
Chapter 1) The Way Life's Goin' (Documentary)
Chapter 2) Solid Ground (Music video)
Chapter 3) The Flower Song (Music video)
Chapter 4) It's Not Enough (Music video)
Chapter 5) It's Not Enough (Lyric video)
Chapter 6) Album Promo
Chapter 7) Cathouse Live
Chapter 8) Count Vamp'd Las Vegas
Chapter 9) Farm Rock Chicago
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