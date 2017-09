сегодня



Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью 20 октября Cleopatra Records выпустят "The Way Life Goes - Deluxe Edition" TOM'a KEIFER'a. В новую версию войдут оригинальная запись, прошедшая ремастеринг у Richard'a Dodd'a (KINGS OF LEON, JASON ALDEAN, LADY ANTEBELLUM), а также две новые песни, записанные в Нэшвилле вместе с Vance'ом Powell'ом (Jack White, Chris Stapleton) вместе с Keifer'ом и участниками команды (Tony Higbee, Billy Mercer'ом, Paul'ом Simmon'ом, Paul'ом Taylor'ом, Savannah'ой Keifer и Kendra'ой Chantelle). Фанаты наконец-то смогут услышать кавер-версию THE BEATLES "With A Little Help From My Friends", которую музыкант исполняет на концертах, а также новую версию классического хита CINDERELLA "Nobody's Fool", записанную в дуэте с Lzzy Hale из HALESTORM.



Трек-лист:



Disc 1: CD



01. Solid Ground

02. A Different Light

03. It's Not Enough

04. Cold Day In Hell

05. Thick And Thin

06. Ask Me Yesterday

07. Fool's Paradise

08. The Flower Song

09. Mood Elevator

10. Welcome To My Mind

11. You Showed Me

12. Ain't That A Bitch

13. The Way Life Goes

14. Babylon



Bonus Tracks



15. Nobody's Fool (feat. Lzzy Hale)

16. With A Little Help From My Friends

17. Nobody's Fool (Piano Version)



Disc 2: DVD



Chapter 1) The Way Life's Goin' (Documentary)

Chapter 2) Solid Ground (Music video)

Chapter 3) The Flower Song (Music video)

Chapter 4) It's Not Enough (Music video)

Chapter 5) It's Not Enough (Lyric video)

Chapter 6) Album Promo

Chapter 7) Cathouse Live

Chapter 8) Count Vamp'd Las Vegas

Chapter 9) Farm Rock Chicago



















