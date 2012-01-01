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*Tom Keifer*



15 сен 2017 : 		 Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью

2 май 2016 : 		 TOM KEIFER почтил память Принса

23 мар 2016 : 		 TOM KEIFER запишет новые треки

10 мар 2016 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

25 авг 2015 : 		 TOM KEIFER об увлечении кантри STEVEN'a TYLER'a

29 июл 2015 : 		 TOM KEIFER с женой исполняет CINDERELLA

29 апр 2015 : 		 TOM KEIFER заявил, что «начал кое-что сочинять»

18 апр 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM и TOM KEIFER исполнили классику CINDIRELLA

3 апр 2015 : 		 TOM KEIFER: новое видео

23 сен 2014 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

30 июл 2014 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

29 июл 2014 : 		 TOM KEIFER о JOHNNY WINTER: «Я и не подозревал, что он столько для меня значил»

24 июл 2014 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

27 ноя 2013 : 		 TOM KEIFER: новое видео

20 июн 2013 : 		 TOM KEIFER в 'Late Show With David Letterman'

18 май 2013 : 		 TOM KEIFER: видео с выступления

23 апр 2013 : 		 TOM KEIFER: Семплы новых песен

26 мар 2013 : 		 TOM KEIFER: новое видео

18 мар 2013 : 		 TOM KEIFER лечится от пневмонии

14 фев 2013 : 		 TOM KEIFER в акустике

10 фев 2013 : 		 TOM KEIFER открыл сольное турне

1 фев 2013 : 		 TOM KEIFER: Семплы пяти новых песен

30 янв 2013 : 		 TOM KEIFER: новая песня

8 янв 2013 : 		 TOM KEIFER: Детали сольного альбома

30 окт 2012 : 		 Семплы двух песен вокалиста CINDERELLA

22 окт 2012 : 		 Семплы двух песен вокалиста CINDERELLA

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Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью

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20 октября Cleopatra Records выпустят "The Way Life Goes - Deluxe Edition" TOM'a KEIFER'a. В новую версию войдут оригинальная запись, прошедшая ремастеринг у Richard'a Dodd'a (KINGS OF LEON, JASON ALDEAN, LADY ANTEBELLUM), а также две новые песни, записанные в Нэшвилле вместе с Vance'ом Powell'ом (Jack White, Chris Stapleton) вместе с Keifer'ом и участниками команды (Tony Higbee, Billy Mercer'ом, Paul'ом Simmon'ом, Paul'ом Taylor'ом, Savannah'ой Keifer и Kendra'ой Chantelle). Фанаты наконец-то смогут услышать кавер-версию THE BEATLES "With A Little Help From My Friends", которую музыкант исполняет на концертах, а также новую версию классического хита CINDERELLA "Nobody's Fool", записанную в дуэте с Lzzy Hale из HALESTORM.

Трек-лист:

Disc 1: CD

01. Solid Ground
02. A Different Light
03. It's Not Enough
04. Cold Day In Hell
05. Thick And Thin
06. Ask Me Yesterday
07. Fool's Paradise
08. The Flower Song
09. Mood Elevator
10. Welcome To My Mind
11. You Showed Me
12. Ain't That A Bitch
13. The Way Life Goes
14. Babylon

Bonus Tracks

15. Nobody's Fool (feat. Lzzy Hale)
16. With A Little Help From My Friends
17. Nobody's Fool (Piano Version)

Disc 2: DVD

Chapter 1) The Way Life's Goin' (Documentary)
Chapter 2) Solid Ground (Music video)
Chapter 3) The Flower Song (Music video)
Chapter 4) It's Not Enough (Music video)
Chapter 5) It's Not Enough (Lyric video)
Chapter 6) Album Promo
Chapter 7) Cathouse Live
Chapter 8) Count Vamp'd Las Vegas
Chapter 9) Farm Rock Chicago

TOM KEIFER








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