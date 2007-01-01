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DECAPITATED : «Мы не насильники и никого не похищали» Группа DECAPITATED опубликовала официальное заявление:



«Хотя мы и не идеальные люди, мы не похитители, не насильники и не преступники. И таким образом решительно отрицаем все обвинения, выдвинутые недавно в наш адрес. Мы просим всех оставить свои суждения до обнародования окончательного результата, поскольку обвинения пока не сняты. Полное оправдание и улики будут представлены со временем, и мы верим в процесс.



Поскольку мы не в состоянии предсказать, сколько времени потребуется на все процедуры и испытываем уважение к поклонникам и промоутерам, мы отменили все запланированные шоу.



Все социальные аккаунты временно отключены, поскольку они использовались с целью дискретизации и распространения неподобающих замечаний. Мы также хотим уточнить, что заявление полиции было сделано до нашего ареста. В тот момент никто из участников не был уведомлён о выписанном ордере».







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