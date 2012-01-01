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*No Return*



15 сен 2017 : 		 Новый альбом NO RETURN выйдет осенью

23 янв 2015 : 		 Видео с текстом от NO RETURN

19 ноя 2014 : 		 NO RETURN на Mighty Music

24 мар 2012 : 		 Новый альбом NO RETURN выйдет в апреле

14 фев 2012 : 		 NO RETURN на GREAT DANE RECORDS

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|||| 15 сен 2017

Новый альбом NO RETURN выйдет осенью

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NO RETURN опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Crimson Rider", которая взята из выходящего 17 ноября на Mighty Music "The Curse Within".

NO RETURN To Release 'The Curse Within' Album In November






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