15 сен 2017



SKELETAL REMAINS на CENTURY MEDIA Century Media Records объявили о заключении контракта с группой SKELETAL REMAINS, новый альбом которой выйдет весной. Диск записывался в Trench Studios (ABYSMAL DAWN, EXHUMED, HIRAX), а сведение проведет Dan Swanö в Unisound Studio (ASPHYX, DISSECTION, BLOODBATH).









"After hearing some pre-production demos, you can rest assured: the deadliest is yet to come! Welcome to the family!" SKELETAL REMAINS formed as ANTHROPOPHAGY back in 2011 and released the two much-lauded studio albums — "Beyond The Flesh" (2012) and "Condemned To Misery" (2015) — via German label FDA Rekotz. They constantly toured Europe, the U.S. and Japan, and performed at renowned festivals as Maryland Deathfest, Party.San, Brutal Assault, Obscene Extreme and Hellfest.









