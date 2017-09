15 сен 2017



Рассказ о новом бокс-сете BLACK SABBATH Видео, рассказывающее о новом бокс-сете BLACK SABBATH "The Ten Year War", выход которого намечен на двадцать девятое сентября, доступно ниже. В него войдет:



8 x vinyl LPs meticulously reproduced in their original sleeves, remastered by renowned mastering engineer Andy Pearce from the original tapes and pressed on 180 gram splatter-colored vinyl, each LP with unique and individual colouring.



* Black Sabbath* Paranoid* Master Of Reality (including original fold-out colour poster)* Vol. 4* Sabbath Bloody Sabbath* Sabotage* Technical Ecstasy* Never Say Die!



2 x rare 7" singles, reproduced in their original sleeves:



* Japanese version of "Evil Woman (Don't Play Your Games With Me)" / "Black Sabbath".* Chilean version of "Paranoid"/"The Wizard" (only 100 copies of the original radio promo were pressed).



Crucifix-shaped BLACK SABBATH USB stick, exclusive to this box set, which can be worn round the neck and contains MQA high definition audio of the first eight BLACK SABBATH albums.















